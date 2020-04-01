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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

З бюджету Кременчука виділять 3,3 млн грн на безплатний проїзд за спецквитками під час карантину

Сегодня, 15:05 Просмотров: 704 Комментариев: 4

 

Послуги перевізників оплатять за рахунок коштів, перерозподілених з пільгових перевезень

31 березня виконком Кременчуцької міської ради ухвалив рішення виділити на відшкодування спецперевезень під час карантину 3 млн 312 тис грн. Такі поїздки є безкоштовними для тих, хто має спеціальні квитки.


Але цих коштів недостатньо, усього на місяць потрібно близько 6 млн грн на перевезення. Таку суму назвав голова депутатської комісії Олександр Плескун.


Гроші з бюджету виділять за рахунок зменшення бюджетних асигнувань, призначених на пільгові перевезення. Нагадаємо, дія пільгових перевезень на даний час призупинена у зв'язку з карантином, тож потреба у частині фінансування відпала.


Зараз громадський транспорт обслуговує лише тих, кому видали спеціальні квитки. Це медики, продавці продуктових магазинів, аптек, комунальники, інші працівники підприємств так званої критичної інфраструктури. Усього видано близько 15 000 квитків.


Великі підприємства організовують доставку своїх працівників до роботи самостійно.


Як раніше заявляв міський голова Віталій Малецький, перевезення одного пасажира на місяць у спецрежимі обходиться в 1200 грн. Громадський транспорт перейшов на спецрежим з 31 березня.


Передача спецпропуску та проїзд за гроші: у Кременчуці запрацювало спецперевезення


2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет спецперевезення транспорт карантин

Комментарии: 4

90
X-YZ:
Сегодня, 15:40

Рекомендую пройтись полчасика вдоль троллейбусного движения.

 

Заполненность чередует, 2-3 пассажира/пустой с 11 до 17.

В час пик - от 5-7 пассажиров/1-3

 

Зачем их так много оставили?

 

Почему людям со спецпропусками можно ездить не только на работу но и свободно без ограничений куда и когда угодно, а другим вообще нельзя?

 

А налоги, между прочим, платят все.

 

Разделили народ на сословия - это называется попрацювали.


+15
431
Lyolya:
Сегодня, 15:57

а-фи-геть


+2
33
Алина Доценко:
Сегодня, 17:22

Сейчас главное чтобы работники, которые работают, точнее быть с работой (ахахахаха), что бы они передвигались по городу без проблем. Потому что они на данный момент дают нам жить. Бо без продуктов медикаментов и прочее мы бы не смогли выжить!


-1
57
sergey.kovalenko:
Сегодня, 17:23

А как по-другому? Под каждого не подстроишься...частные маршрутки, такие как 18, 17, 30 вообще не будут выходить бесплатно, водителя работают так же, как и эти рабочие. 


-2
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