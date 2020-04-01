З бюджету Кременчука виділять 3,3 млн грн на безплатний проїзд за спецквитками під час карантину

Сегодня, 15:05 Просмотров: 704 Комментариев: 4

31 березня виконком Кременчуцької міської ради ухвалив рішення виділити на відшкодування спецперевезень під час карантину 3 млн 312 тис грн. Такі поїздки є безкоштовними для тих, хто має спеціальні квитки.





Але цих коштів недостатньо, усього на місяць потрібно близько 6 млн грн на перевезення. Таку суму назвав голова депутатської комісії Олександр Плескун.





Гроші з бюджету виділять за рахунок зменшення бюджетних асигнувань, призначених на пільгові перевезення. Нагадаємо, дія пільгових перевезень на даний час призупинена у зв'язку з карантином, тож потреба у частині фінансування відпала.





Зараз громадський транспорт обслуговує лише тих, кому видали спеціальні квитки. Це медики, продавці продуктових магазинів, аптек, комунальники, інші працівники підприємств так званої критичної інфраструктури. Усього видано близько 15 000 квитків.





Великі підприємства організовують доставку своїх працівників до роботи самостійно.





Як раніше заявляв міський голова Віталій Малецький, перевезення одного пасажира на місяць у спецрежимі обходиться в 1200 грн. Громадський транспорт перейшов на спецрежим з 31 березня.



