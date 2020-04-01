В кінці робочого дня: найвищий співак планети присвятив пісню кременчужанкам

Сегодня, 19:01 Просмотров: 1 285

Найвищий співак планети Віталій Татарінов присвятив пісню кременчужанкам. В однойменному кліпі він співає пре те, що кременчужанки – прекрасні, їх неможливо не любити і жити без них неможливо.









Також вийшла нова композиція співака під назвою «Тот день»:









Віталій Татарінов - переможець шоу «Хвилина Слави», «Звана вечеря», учасник програми «Велика різниця». У 2010-му нагороджений премією Music Awards за оригінальне виконання пісень Елвіса Преслі. У 2012 році увійшов до книги рекордів Гіннеса, як найвищий співак в світі, зріст кременчужанина - 2.02 метра.