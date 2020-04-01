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В кінці робочого дня: найвищий співак планети присвятив пісню кременчужанкам

Сегодня, 19:01 Просмотров: 1 285

 

Також вийшла його нова композиція «Тот день»

Найвищий співак планети Віталій Татарінов присвятив пісню кременчужанкам. В однойменному кліпі він співає пре те, що кременчужанки – прекрасні, їх неможливо не любити і жити без них неможливо.



Також вийшла нова композиція співака під назвою «Тот день»:



Віталій Татарінов - переможець шоу «Хвилина Слави», «Звана вечеря», учасник програми «Велика різниця». У 2010-му нагороджений премією Music Awards за оригінальне виконання пісень Елвіса Преслі. У 2012 році увійшов до книги рекордів Гіннеса, як найвищий співак в світі, зріст кременчужанина - 2.02 метра.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: певец Виталий Татаринов песни клип
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