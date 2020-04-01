Кременчужанку, яка вбила власного чоловіка, розчленувала та викинула тіло у Дніпро, визнали неосудною

Сегодня, 20:15 Просмотров: 1 393

Кременчуцька місцева прокуратура завершила досудове розслідування щодо жінки, яку підозрювали в умисному вбивстві власного чоловіка. Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, жінка є неосудною. На підставі цього прокуратура звернулася з клопотанням до суду про застосування щодо неї примусових заходів медичного характеру, - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Нагадаймо, мова йде про вбивство, що сталося у листопаді 2019 року. 12 листопада з Дніпра дістали фрагменти чоловічого тіла. Вбитим чоловіком виявився 64-річний кременчужанин, котрий зник на початку листопада. Про місце, де варто шукати зниклого чоловіка, розповіла його жінка Наталя. Під натиском родичів та нібито зізналася, що вбила власного чоловіка Володимира.





Кременчужанка вбила свого чоловіка та намагалася спалити. Але у неї не вийшло. Тому тіло вбитого вона порубала на шматки та викинула у річку.