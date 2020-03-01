Ось чим дезінфікують під'їзди від коронавірусу кременчуцькі комунальники

Сегодня, 17:02 Просмотров: 2 440 Комментариев: 1

- «ТелеграфЪ», з'ясуйте, чим обробляють під'їзди у місті? На сайті міської ради було написано, що розчин безпечний. Але чому тоді комунальники кажуть, щоб дві години ми нічого не торкалися? - з таким питанням звернуся до редакції наш читач.









Ми попросили відповісти директора керуючої компанії «Житлорембудсервіс» (ЖРБС) Олександра Бондаренка.





- Хто сказав, що не можна торкатися? Торкатися можна, руки до рота після цього засовувати не можна. Використовується хлоровмісний засіб. Це звичайний дезінфікуючий розчин, який застосовують у медичних закладах, - каже Олександр Бондаренко.





Засіб, який використовують для обробки під'їздів (на фото) називається «Клінідез». Це таблетований препарат, з якого комунальники роблять розчин, пояснив директор ЖРБС.









Із аннотації до препарату «Клінідез»

Таблетований засіб для дезінфекції об'єктів Клінідез (KLINIDES). Для знищення збудників внутрішньолікарняних інфекцій, бактерій, вірусів, грибків, спор.



Універсальний. Хлорвмісний. З легким ароматом цитрусу для зменшення запаху хлору. Для дезінфекції сантехобладнання, посуду, білизни, виробів мед. призначення одно- та багаторазового використання, предметів догляду хворих, прибирального інвентарю тощо в установах різного профілю при проведенні поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань. Для знезараження води.

Склад, %: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти - 80,5 (діюча речовина); адипінова кислота - 8,7, бікарбонат натрію - 8,7; карбонат натрію - 2,2 (допоміжні речовини).





Термін зберігання невикористаного робочого розчину засобу - до 16 діб.





Сфера застосування: дезінфекція у закладах охорони здоров'я, а також у закладах іншого профілю, на транспорті, на об'єктах комунально-побутового обслуговування.





Токсичність та безпечність засобу. Засіб «Клінідез» за параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу(у вигляді пари) та при нанесенні на шкуру належить до 4 класу помірно небезпечних речовин. У рекомендованих з метою дезінфекції концентраціях не виявляє шкірно-подразнювальних властивостей. Не спричиняє шкірно-резобтивної та сенсибілізуючої дії. Не виявляє мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних і канцерогенних властивостей.





Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна.





Методичні рекомендації для застосування препарату можна завантажити тут.