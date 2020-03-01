Якщо виникне така необхідність, у ці групи ходитимуть діти медиків та правоохоронців, які повинні працювати та не мають з ким залишити дітей
У Кременчуці розглянуть питання про створення чергових груп у дитячих садках для дітей медиків, які стоять на варті здоров'я кременчужан, та правоохоронців, які підтримують порядок у місті. Про це говорили 20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії.
Він наголосив, що необхідно підготувати базу та рішення виконкому, щоб департамент освіти Кременчука міг у будь-який час за потреби відкрити таку групу у випадку, якщо у місті погіршиться епідемічна ситуація і медики та правоохоронці повинні будуть працювати у посиленому режимі.
У мерії пообіцяли вивчити це питання та з'ясувати, чи існує така потреба у співробітників медицини та правоохоронних органів у Кременчуці.