У Кременчуці розглянуть питання про створення чергових груп у дитячих садках

Сегодня, 16:41 Просмотров: 1 877 Комментариев: 1

Якщо виникне така необхідність, у ці групи ходитимуть діти медиків та правоохоронців, які повинні працювати та не мають з ким залишити дітей

У Кременчуці розглянуть питання про створення чергових груп у дитячих садках для дітей медиків, які стоять на варті здоров'я кременчужан, та правоохоронців, які підтримують порядок у місті. Про це говорили 20 березня на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії.





- У тих містах, де вже є осередки захворювання, виникає таке соціальне питання: у медичних працівників, які в осередку будуть працювати, у правоохоронців, можливо, є діти дошкільного віку, яких немає з ким залишити, - озвучив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.



Він наголосив, що необхідно підготувати базу та рішення виконкому, щоб департамент освіти Кременчука міг у будь-який час за потреби відкрити таку групу у випадку, якщо у місті погіршиться епідемічна ситуація і медики та правоохоронці повинні будуть працювати у посиленому режимі.



У мерії пообіцяли вивчити це питання та з'ясувати, чи існує така потреба у співробітників медицини та правоохоронних органів у Кременчуці.