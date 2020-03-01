Хто з кременчужан цього тижня залишиться без газу

Сегодня, 10:05 Просмотров: 1 383

16, 17 та 19 березня заплановано тимчасове відключення газу в Кременчуці у зв'язку з виконанням працівниками ПрАТ "Кременчукгаз" робіт, пов'язаних з монтажем загальнобудинкових лічильників газу. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Кременчукгаз".





- З метою запобігання виникнення аварійної ситуації адміністрація ПрАТ "Кременчукгаз" просить вас, у відповідності до даного графіку, перекрити відключаючі пристрої перед газовими приладами до 8.00 години ранку. - йдеться у повідомленні.





Відновлення газопостачання житлових будинків буде проведено згідно даного графіку, при умові доступу працівників ПрАТ “Кременчукгаз” до газових приладів:

16 березня: вул. Сумська, 48, вул. 1905 року, 1

17 березня: вул. Велика набережна, 41 та 41А

19 березня: просп. Лесі Українки, 31, пров. Грозненський, 6



















