Кременчуг, Культура

Музей авіації і космонавтики переїде до редакції «Вісник Кременчука»

Сегодня, 10:36 Просмотров: 798

 

Приміщення передали з балансу на баланс

Приміщення, де раніше знаходилась редакція газети «Вісник Кременчука», передадуть комунальному закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики». Проєкт рішення міськвиконкому «Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з балансу на баланс» опублікований на сайті мерії Кременчука. 


Приміщення хочуть передати взявши до уваги звернення комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» та комунального закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики.


- На безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з балансу комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного  підприємства «Автозаводське» на баланс комунального закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики», а саме: нежитлового приміщення по вул. Першотравневій, буд. 3 у місті Кременчуці, загальна площа - 225,4 кв.м, рік забудови - 1985, інвентарний номер - 10300237, первісна балансова вартість - 896308,44 грн, сума нарахованого зносу - 652515,06 грн, залишкова балансова вартість - 243793,38 грн, - йдеться в проєкті рішення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Музей авиации
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