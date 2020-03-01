Музей авіації і космонавтики переїде до редакції «Вісник Кременчука»

Сегодня, 10:36 Просмотров: 798

Приміщення, де раніше знаходилась редакція газети «Вісник Кременчука», передадуть комунальному закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики». Проєкт рішення міськвиконкому «Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з балансу на баланс» опублікований на сайті мерії Кременчука.





Приміщення хочуть передати взявши до уваги звернення комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» та комунального закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики.





- На безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, з балансу комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на баланс комунального закладу культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики», а саме: нежитлового приміщення по вул. Першотравневій, буд. 3 у місті Кременчуці, загальна площа - 225,4 кв.м, рік забудови - 1985, інвентарний номер - 10300237, первісна балансова вартість - 896308,44 грн, сума нарахованого зносу - 652515,06 грн, залишкова балансова вартість - 243793,38 грн, - йдеться в проєкті рішення.