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Хокеїсти КДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук» отримали путівки в національні збірні

Сегодня, 08:31 Просмотров: 503

 

Кременчук представили вихованці 2005 та 2006 років народження

Цими вихідними у Харкові Комітет дитячо-юнацького хокею Федерації хокею України провів Національний відбір серед гравців 2005 та 2006 року народження. Після двох днів відбіркових змагань в гала-матчах зіграли три гравці команди Кременчук 2005 і 12 гравців команди Кременчук 2006.                           


У програмі відбору були передбачені модельні тренувальні заняття, сучасне тестування навичок спортсменів, а також стикові поєдинки. В основі відбору - спортивний принцип. На Салтівському льоду зустрілися гравці з Кременчука, Києва, Калуша, Кривого Рогу, Дніпра, Новояворівська та Харкова.


Всього в заявці було 12 хокеїстів з Кременчука. Команду тренера гравців 2005 року Олександра Селютіна представляли гравці Карч Тимофій, Омельчук Іван і Сергієнко Микита, честь команди гравців 2006 року, якою керує тренер Валерій Клюшнєв, захищали:  Олександр Валькун, Дмитро Вусатий, Микита Волобуєв, Ренат Нагнеев, Тимофій Материкин, Дмитро Сапожник, Гнат Сенник, Олександр Древаль та воротар Єгор Каянович.

 

У фінальних іграх вихованці кременчуцької школи проявили характер, показали високий рівень підготовки, а також отримали путівку в збірні команди для участі в міжнародних змаганнях з хокею з шайбою.

 

Раніше такий національний відбір Комітет дитячо-юнацького хокею ФХУ провів серед гравців 2008 року народження на базі Льодової арени «Айсберг» в Кременчуці.


Come'n'Prove - «Прийди та доведи»: у Кременчуці відбувся національних відбір



Після заходу буде створено сезонний рейтинг спортсменів 2005 і 2006 років народження. Залежно від їх ігрових амплуа, визначено склад команд і найближчий резерв гравців, які будуть запрошені для участі в міжнародних турнірах по завершенні спортивного сезону 2019 - 2020 років.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України
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