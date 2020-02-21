Хокеїсти КДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук» отримали путівки в національні збірні

Сегодня, 08:31 Просмотров: 503

Цими вихідними у Харкові Комітет дитячо-юнацького хокею Федерації хокею України провів Національний відбір серед гравців 2005 та 2006 року народження. Після двох днів відбіркових змагань в гала-матчах зіграли три гравці команди Кременчук 2005 і 12 гравців команди Кременчук 2006.





У програмі відбору були передбачені модельні тренувальні заняття, сучасне тестування навичок спортсменів, а також стикові поєдинки. В основі відбору - спортивний принцип. На Салтівському льоду зустрілися гравці з Кременчука, Києва, Калуша, Кривого Рогу, Дніпра, Новояворівська та Харкова.





Всього в заявці було 12 хокеїстів з Кременчука. Команду тренера гравців 2005 року Олександра Селютіна представляли гравці Карч Тимофій, Омельчук Іван і Сергієнко Микита, честь команди гравців 2006 року, якою керує тренер Валерій Клюшнєв, захищали: Олександр Валькун, Дмитро Вусатий, Микита Волобуєв, Ренат Нагнеев, Тимофій Материкин, Дмитро Сапожник, Гнат Сенник, Олександр Древаль та воротар Єгор Каянович.

У фінальних іграх вихованці кременчуцької школи проявили характер, показали високий рівень підготовки, а також отримали путівку в збірні команди для участі в міжнародних змаганнях з хокею з шайбою.

Раніше такий національний відбір Комітет дитячо-юнацького хокею ФХУ провів серед гравців 2008 року народження на базі Льодової арени «Айсберг» в Кременчуці.













Після заходу буде створено сезонний рейтинг спортсменів 2005 і 2006 років народження. Залежно від їх ігрових амплуа, визначено склад команд і найближчий резерв гравців, які будуть запрошені для участі в міжнародних турнірах по завершенні спортивного сезону 2019 - 2020 років.