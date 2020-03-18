Вільна путівка до табору «Артек» є в наявності Управління у справах сімей та дітей

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За детальною інформацією Ви можете звернутися до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

В Управлінні у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в наявності є вільна путівка до табору «Артек» (м. Київ, Пуща-водиця, 14-та лінія) на ІІ тематичну зміну з 18.03.2020 по 07.04.2020 року. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Путівка безкоштовна може бути надана (з 7 до 17 років включно):

дітям-сиротам;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей з інвалідністю, здатні до самообслуговування;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей із багатодітних сімей;

дітей із малозабезпечених сімей;

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

За детальною інформацією Ви можете звернутися до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою: площа Перемоги, 2, каб. 114, або за тел.: 098-839-11-61. Графік роботи: пн.-чт. з 8.00 до 17.15, пт. з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.