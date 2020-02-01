Загорівся газопровід у Кременчуці - була загроза вибуху

Сегодня, 12:30 Просмотров: 897 Комментариев: 1

Вчора зранку 28 лютого у приватному будинку мешканців Великої Кохнівки загорівся газопровід. Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз».





Як розповів заступник керівника Аварійно-диспетчерської служби (АДС) ПрАТ «Кременчукгаз» Дмитро Шевченко, оперативники, які прибули на вулицю Чичибабіна, 31, побачили полум’я, що огорнуло газопровід помешкання. Факел сягав подекуди 1 метру. А витік газу, що підтримував вогонь і діставав до самої покрівлі, загрожував пожежею чи навіть вибухом.









Газовики швидко з’ясували, що загорання сталося через електричний струм. Оголені дроти, які господарі залишили в будинку без нагляду, закоротили у взаємодії з катодним захистом газопроводу із огляду на сиру погоду. Іскра, що почала проскакувати, потрапила на гумову прокладку, яка й загорілася. В результаті виник витік природного газу.





Терміново викликали чергових енергетиків, які відключили електропостачання. Після цього було перекрито газопостачання на три приватні будинки №№ 31, 33, 37, що знаходяться на одному трубопроводі.





На місці пригоди працювали й рятувальники. Завдяки злагодженим та вчасним діям усіх оперативників небезпеку локалізували і ніхто з людей не постраждав.