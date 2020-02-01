Вчора у Кременчуці збиралася протиепідемічна комісія з приводу коронавірусу

Сегодня, 15:05 Просмотров: 524 Комментариев: 1

Там розказали, чи готове місто до можливої загрози зараження, а також як діяти у цьому випадку лікарям та містянам

26 лютого у мерії нашого міста зібралася протиепідемічна комісія з приводу коронавірусної інфекції. На засіданні обговорювали, що будуть робити у Кременчуці у разі, якщо з'явиться підозра захворювання на коронавірус, чи готові медичні заклади до цього, а також про те, як у такому разі діяти лікарям та пересічним містянам.



У мерії наголосили, аби не поширювалася паніка серед населення, важливо користуватися доступними джерелами офіційної, перевіреної інформації щодо цієї інфекції, головні серед них — сайти Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я МОЗ, Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності — там можна знайти інформаційні матеріали, поради та рекомендації, які розраховані на різні верстви населення.



Університет Джона Гопкінса публікує карту поширення хвороби і постійно оновлює її онлайн. Також є міжнародний інформаційний ресурс South China Morning Post, де подається інформація про кількість інфікованих коронавірусом у світі та ведеться статистика, скільки людей одужало і померло. На перших місцях у цьому списку Китай та Південна Корея.





Станом на 13.00 27 лютого



І тут важливо перевіряти фейки, адже навколо коронавірусу з'явилося немало міфів:

що кокаїн та алкоголь його знешкоджують;

що тривале перебування на холодному повітрі може знищити вірус — це неправда, бо він виживає за температури -20 градусів, але таким чином людина може легко отримати переохолодження;

буцімто він передається через укуси комарів та інші.

Коронавірус може зберігатися на відкритій поверхні протягом кількох днів і гине за температури +70 градусів, тому важливо уникати споживання сирих та недоварених продуктів тваринного походження (наприклад, молока, недоготованого м'яса).



За своїми симптомами коронавірус нагадує інші респіраторні інфекції: лихоманка, кашель, проблеми з диханням, і навіть проблеми зі шлунково-кишковим трактом.







Згідно офіційних джерел, вакцини від нього поки що немає, а лікування хвороби — симптоматичне.



Ситуація у світі та Україні



Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», на засіданні повідомив, що в Україні жодного лабораторного випадку коронавірусу не зареєстровано.



У Китаї ж епідемія досягла свого піку між 23 січня та 2 лютого, і з тих пір рівень захворюваності знижується. Рівень смертності становить від 2 до 4% у місті Ухань, який є осередком спалаху інфекції, близько 0,7% за межами міста, у світі. Одужання пацієнтів триває приблизно два тижні, у тяжких випадках люди видужують від 3 до 6 тижнів. У 80% хворих на коронавірус захворювання протікає у легкій формі, і вони навіть можуть одужати без будь-якого лікування.



За словами кременчуцького епідеміолога Лариси Коровіної, у категорії найбільшого ризику знаходяться люди похилого віку. Також у категорію ризику підпадають ті, у кого є хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет чи хвороби серця та судин. Слід зазначити, що переважна більшість людей, які померли від коронавірусу — старші 80 років та мали хронічні хвороби. Діти переносять цю інфекцію значно легше у порівнянні з дорослими.



24 лютого в нашій країні запровадили наступне: в усіх людей, які приїжджають в Україну з місцевості, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус, будуть обов'язково прямо на кордоні вимірювати температуру тіла (так званий температурний скринінг).







Центр громадського здоров'я МОЗ повідомляє, що в центральній лабораторії в Києві є необхідні матеріали для проведення досліджень на підтвердження захворювання на коронавірус (можна провести близько 100 тестів).



Для українських лікарів провели семінари, також за наказом МОЗ створені мобільні бригади епідеміологів, куди входять і кременчуцькі фахівці.



Які профілактичні заходи введені у Кременчуці



Медпрацівники Кременчука відзвітували, чи готові міські лікарні до можливої екстреної ситуації, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.



Начальник управління охорони здоров’я Максим Середа розповів, що у медичних закладах:

підготували приймальні та інфекційні відділення, які є базовими для прийому даних хворих;

проведені навчання з медичним персоналом (у тому числі зі співробітниками екстреної медичної допомоги), пропрацьовані алгоритми дій у випадку загрози;

перевірений запас лікарських засобів, які можуть знадобитися для надання допомоги, дезинфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту для медпрацівників — майже усього достатньо, а чого не вистачає — замовили, має прибути у найближчі строки;

у реанімаційному відділенні у наявності апарати для вентиляції легень.



Завідувачка інфекційним відділенням лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» повідомила, що на першому поверсі вже обладнані боксовані палати з окремою каналізацією. Інфекційне відділення за необхідності готове прийняти 45 пацієнтів.



Навіть у перинатальному центрі облаштували боксований пологовий зал з окремими входом і виходом, де можуть прийняти пологи та лікувати жінок з вірусною інфекцією.



Якщо людина відчула перші ознаки респіраторного захворювання, то в ідеалі має одягти маску, аби не заражати оточуючих. Наразі в аптеках міста масок не вистачає, але аптекарі звітують про те, що найближчим часом будуть зроблені необхідні поставки.



До кременчуцьких лікарень періодично звертаються занепокоєні містяни, які повертаються з-за кордону та мають підвищену температуру, у такому випадку їх обстежують та надають необхідну інформацію, аби вони не переживали. Підозрілих випадків поки що зареєстровано не було.







На засіданні епідеміолог Лариса Коровіна прокоментувала і ситуацію у Нових Санжарах:





- Вірус не літає на невідомо скільки кілометрів. Бо задавали питання, наскільки небезпечне перебування евакуйованих людей у Нових Санжарах для Кременчука. Ніяким чином це не небезпечно. Повинен бути дуже тісний контакт хворої людини зі здоровою, лише у цьому випадку можна заразитися. Максимум — півтора метра.



Якщо у вас є симптоми ГРВІ, піднялася висока температура — у такому випадку слід звертатися за допомогою до фахівців. Але, як рекомендують кременчуцькі медики, краще для початку зателефонувати до вашого сімейного лікаря та отримати консультацію, і лише за потреби йти у лікарню. Це допоможе не створювати велике скупчення людей у громадських місцях та мінімізує контакти серед населення.



Спеціалісти продовжуватимуть моніторити ситуацію у місті, проводитимуться профілактичні заходи, за необхідності будуть робити дезінфекційну обробку громадського транспорту, приміщень супермаркетів, магазинів, ринків, закладів громадського харчування.



Головне для населення — зберігати спокій і здоровий глузд, не підтримувати паніку (бо вона виникає через недостатню інформованість) та дотримуватися рекомендацій лікарів.