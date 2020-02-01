Стали відомі подробиці порятунку рибалки, який пішов під лід у Кобеляцькому районі

Сегодня, 14:31 Просмотров: 848

19 лютого о 11.40 на «101» повідомили, що поблизу Світлогірського у Кобеляцькому районі на заливі Кам’янського водосховища рибалка провалився під кригу. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.





Стало відомо, що потопаючого з води витягнув житель міста Кобеляки, який рибалив на надувному човні неподалік. Рятувальники разом з місцевими жителями транспортували постраждалого до «швидкої».









Програма «Свідок» зняла сюжет про цей випадок. У сюжеті йдеться, що чоловік борсався, намагався вилізти на човен. Неподалік були люди, проте не наважувалися вийти на крихку кригу. Двоє рибалок спробували це зробити, проте провалилися по груди і повернулися назад. Лід був товщиною 2 см.





Та кобелячанин Сергій ризикнув. Він роздягнувся та, штовхаючи спереду човна, попрямував до чоловіка.









Іван, який провалився під кригу, намагався роздягнутися. Але не міг навіть ґудзики намацати через змерзлі руки. Коли вже надії на порятунок не залишилося, почув голос Сергія.









Наразі чоловік перебуває у Кобеляцькій районній лікарні. Івану пощастило, адже він навіть не «заробив» обмороження після майже години перебування у крижаній воді. Потерпілий говорить, що тепер на лід - зась.



