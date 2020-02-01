На Полтавщині єгері встановили штучні гнізда для диких качок

Сегодня, 17:27 Просмотров: 377

Єгері мисливського господарства «Фенікс 2017» та агрофірми «Подоляка» спільно з мисливцями створюють та встановлюють штучні гнізда, щоб збільшити чисельність диких птахів.





Як повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, мисливські угіддя ТОВ «Фенікс 2017» займають понад 22,4 тис. га лісових, польових та водно-болотних угідь на території Полтавського та Новосанжарського районів. Там мешкають олені, муфлони, лані, косулі.





Особливої уваги, на думку єгерів, потребують водоплавні птахи. Тож для них споруджують штучні гнізда над водою. Ці помешкання захищають пернатих і допомагають збільшити їхню популяцію. Єгері та мисливці спробували різні техніки виготовлення осель для пернатих, але зупинилися на канадській. Спорудити пташине помешкання досить просто. Його основне завдання — захистити диких качок від хижаків й зберегти яйця від можливого затоплення.





— Виготовлення гніздівлі займає 15-20 хвилин. З металевої сітки робимо каркас діаметром 30 см, розкладаємо сіно, скручуємо — і житло для крякви готове. Головне, щоб гніздо мало два входи і качка могла швидко втекти від хижаків, — говорить мисливець Анатолій Пустовіт.





Важливе в розташуванні пташиних помешкань — дотримання відстані: гнізда повинні знаходитися не ближче, ніж за 30-50 метрів одне від одного.



