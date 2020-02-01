Музика з іскрою: піаніст Євген Хмара зі своїми музикантами запалили серця кременчужан

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25 лютого на шоу інструментальної музики у МПК свої авторські пісні виконала дружина музиканта Дар’я Ковтун, яка виступає під псевдонімом ODARA

Ввечері 25 лютого кременчужан у Міському палаці культури зачаровував своєю музикою піаніст та композитор Євген Хмара, який у 2012 році став фіналістом шоу «Україна має талант», є володарем Голівудської премії імпровізаторів та міжнародного звання Yamaha Artist.









Протягом концерту на сцені грав цілий колектив музикантів: два гітаристи, ударник, саксофоніст, акордеоніст, струнний квартет «Black Tie» (скрипки та віолончель), а східних мотивів додавав ханг (ударний інструмент з двох напівсфер). Сам же Євген Хмара виконував мелодії на фортепіано та піаніці. У тандемі артисти створювали неповторне звучання – і це музичне дійство полонило глядачів з перших хвилин.





Струнний квартет «Black Tie»



Люди у залі поринули у вир чаруючих звуків: мелодії були то ніжними та легкими, то бурхливими та нестримними, вони заповнювали собою зал. Глядачі заворожено слухали, аби вловити кожен звук. І від тих звуків йшли мурахи.



Кореспонденту «Телеграфа» пощастило сидіти в першому ряду, і було помітно, що виконавці не просто грають музику, вони проживають життя на сцені, пропускаючи мелодії через себе, і ця експресія передавалася тим, хто їх слухали.





Усі композиції, що звучали у цей вечір, власного авторства Євгена Хмари. Піаніст розповів: коли він надихається, то чує ці мелодії у голові – так і народжується його музика. Євген виконав для кременчужан свої роботи, що лягли в основу його п’ятого альбому, який має незабаром вийти. Цей альбом він називає сімейним, адже відтоді, як він одружився та став батьком, почав писати музику по-новому.





- Сім'я - один із головних китів, на яких тримається моє життя! - поділився музикант з присутніми.





На концерті інструментальної музики у МПК свої авторські пісні виконала дружина музиканта Дар’я Ковтун, яка виступає під псевдонімом ODARA і була учасницею проєкту «Х-фактор». Євген Хмара зізнався, що саме дружина надихає його на творчість, для неї він пише музику. Дівчина вийшла на сцену босоніж та заспівала вживу, це було дуже проникливо. Вона сказала, що вже не вперше у нашому місті, адже тут живуть її родичі.





Євген Хмара та ODARA



Саме у той день, 25 лютого, коли подружжя виступало у Кременчуці, у їхнього старшого сина Миколи був День народження – йому виповнилося три роки.





Подружжя дає сімейні концерти та виховує сина і доньку



Перший альбом композитора Хмари під назвою «Казка» вийшов у 2013 році і досить великим тиражем розійшовся країнами Європи. Там його музику стали використовувати у реабілітації дітей з інвалідністю. І ця практика дала надзвичайно гарні результати.





Побачивши зарубіжний досвід, Євген Хмара почав разом з організацією, яка працює з особливими дітьми, проводити таку ж музикотерапію й в Україні. Перед першим концертом виконавець хвилювався: адже особливим дітям важко концентрувати свою увагу на чомусь більше 20 хвилин, проте виступ тривав більше години, і ніхто з них не вийшов із залу, діти плакали і водночас посміхалися. За останні три роки у Києві пройшло вже сім таких концертів.



За словами маестро, він говорить з людьми на мові музики, і ця мова — універсальна, бо її розуміють в усіх країнах, в усіх куточках землі.





- Але коли я виступаю за кордоном, то завжди хочу донести до глядачів, що ця музика «made in Ukraine» (зроблена в Україні — ред.), - наголошує музикант.





Піаніст протягом усього концерту постійно взаємодіяв зі своїми слухачами. Під час виконання однієї з композицій він запропонував їм заплющити очі і саме так сприймати його музику й згадати те, про що вони мріють.





- Я обіцяю, що Ваші мрії збудуться! - посміхнувся маестро.







У відповідь на щире спілкування кременчужани дарували артистам квіти. Найбільш зворушливим моментом став той, коли глядачі запалили на своїх телефонах ліхтарики – і перетворили зал на зоряне небо.



Наприкінці вечора Євген Хмара як батько двох дітей дав пораду усім родинам, які були присутні у міському палаці культури:





- Якщо Ваші діти займаються музикою, люблять музику, сміливо віддавайте їх у музичну школу. Не думайте, що їм необхідно обрати «серйозну професію». Завдяки своєму захопленню вони обов'язково досягнуть успіху та популярності, я довів це власним прикладом! А найголовніше, що їм не доведеться працювати жодного дня, адже вони займатимуться улюбленою справою, тим, що їх захоплює!



Глядачі не хотіли відпускати артистів, коли шоу добігло закінчення, тому виконавці повернулися на сцену та на біс зіграли пісню «Червона рута». І тут увесь зал співав разом з Дарією Ковтун — вражаюче завершення вечора.



Музиканти розповідали своїм слухачам історії за допомогою музики – і за дві години, протягом яких тривав концерт, байдужих не залишили. Євген Хмара заявив, що жалкує, бо за п’ять років своєї гастрольної діяльності лише один раз приїхав до Кременчука. Він пообіцяв, що «буде виправлятися» – і у наступному році (а може, й наприкінці цього) іще завітає до нашого міста. І судячи з реакцій кременчуцьких поціновувачів інструментальної музики, вони будуть його чекати.