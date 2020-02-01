Происшествия

Свідомі кременчужани допомогли патрульним виявити нетверезого водія

Сегодня, 13:03 Просмотров: 477 Комментариев: 1

 

Чоловік намагався зачинитися від патрульних в автівці

В ніч на 26 лютого, патрулюючи вулиці міста, інспектори отримали повідомлення від небайдужих громадян про водія автомобіля Skoda, який, ймовірно знаходиться в стані алкогольного сп’яніння, та під час руху виконує небезпечні маневри.


Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, автомобіль копи виявили на вулиці Трьох Космонавтів. З перших хвилин спілкування 58-річний керманич поводив себе зухвало, нецензурно висловлювався та зачинявся в автомобілі. Проте пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, чоловік погодився. Результат — 1,88 проміле алкоголю.


Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, вилучили посвідчення та відсторонили від керування автомобілем.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 пьянство за рулем

Комментарии: 1

4 074
почемучка:
Сегодня, 13:21

Який смисл вилучати посв. водія??? Ні, я не на захист бухаря, я по юр.питанню. Вони ж коли вилучають його, то все одно дають тимчасовий, який дійсний з паспортом

10 років назад накатали протокол за їзду на дирчику без шолома. Знайомий каже - можеш сьогодні не бояться, другий раз за сьогодні тобі протокол не накатають.

Тобто якщо він в той же день знову сяде за кермо під мухою, то протокол йому не випишуть? Да, можуть авто на штрафмайданчик кинути, але ж вилучати водійське не будуть і по 130 не будуть повторно притягувати???

 

Якщо катають протокол, то він має бути в базі, з поміткою обмеження керування через 3 місяці. Протягом цього терміну суд або знімає це обмеження, або виносить Ухвалу про обмеження керуванняна такий то термін. І якщо копи зупиняють протягом цього терміну, то посвідчення водія наявне на руках не матиме сили, шо є підставою вважати що особа не має право керувати, і відповідний протокол...

Тоді який смисл дьоргатись з тимчастовим посвідченням, і бігати обмінювати його назад на постійне???

 

Знову мрію в голос....


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