Свідомі кременчужани допомогли патрульним виявити нетверезого водія

Сегодня, 13:03 Просмотров: 477 Комментариев: 1

В ніч на 26 лютого, патрулюючи вулиці міста, інспектори отримали повідомлення від небайдужих громадян про водія автомобіля Skoda, який, ймовірно знаходиться в стані алкогольного сп’яніння, та під час руху виконує небезпечні маневри.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, автомобіль копи виявили на вулиці Трьох Космонавтів. З перших хвилин спілкування 58-річний керманич поводив себе зухвало, нецензурно висловлювався та зачинявся в автомобілі. Проте пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, чоловік погодився. Результат — 1,88 проміле алкоголю.





Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, вилучили посвідчення та відсторонили від керування автомобілем.