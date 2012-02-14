Учасників АТО запрошують безкоштовно оздоровитися

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У Кременчуці за рахунок міського бюджету оздоровлюватимуть учасників АТО/ООС, яких призвали на військову службу за призовом під час мобілізації.





На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки та Міської комплексної програми «Захисник України» на 2018-2020 роки» 21 лютого 2020 року виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради прийнято рішення «Про затвердження Порядку організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас, а також членів їх сімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх дітей) у 2020 році в Кременчуці». Кошти на ці цілі передбачені в міському бюджеті Кременчука.





Відповідно до затвердженого положення, кошти місцевого бюджету спрямовуються управлінню у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на організацію відпочинку (з наданням оздоровчих послуг):

учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас;

дружини/чоловіка учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас;

неповнолітніх дітей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас.

Путівки до санаторно-курортних закладів, придбані за рахунок коштів місцевого бюджету, надаватимуться вищезазначеним категоріям осіб безоплатно на строк не більше 12 календарних днів.

Перелік документів, необхідних для отримання путівок до санаторно-курортних закладів

1. Учасниками антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас, а також членами їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти), які бажають отримати послуги відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) в санаторно-курортних закладах, до Центру подаються відповідні документи:

заява із зазначенням періоду відпочинку та профілю санаторію;

копія паспорту (1, 2, 11 сторінки) учасника антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, який був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації та був звільнений у запас, а також члена його сім’ї (дружини (чоловіка);

копія документа учасника антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, який був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації та був звільнений у запас, а також членів його сім’ї (дружини (чоловіка), неповнолітніх дітей), що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копія сторінки паспорта з такою відміткою);

оригінал довідки про реєстрацію місця проживання особи, датована поточним місяцем поточного року (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 № 207;

копія посвідчення учасника бойових дій;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413);

копія військового квитка з позначкою про звільнення в запас;

оригінал довідки за формою № 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110;

копія свідоцтва про одруження;

копія свідоцтва про народження дитини. Для дітей, які досягли 14-річного віку, додатково надається копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

згода на обробку та використання персональних даних учасника антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, який був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації та був звільнений у запас, а також членів його сім’ї (дружини (чоловіка), неповнолітніх дітей).

2. Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення. Копії документів засвідчуються керівником Центру.

3. Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області забезпечує оформлення санаторно-курортних карт (форма № 072/о) учасникам антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас, а також членам їх сімей (дружині (чоловіку), неповнолітнім дітям).

4. Перед відправленням учасники антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас, а також члени їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти), яким надаються путівки, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством України порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка.