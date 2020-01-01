НБУ презентував оновлені 200 гривень: коли банкнота з'явиться в обігу

Сегодня, 14:31 Просмотров: 1 305 Комментариев: 1

Національний банк представив нову банкноту номіналом 200 гривень, яка буде введена в обіг 25 лютого 2020 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.





Як змінився вигляд банкноти



На банкноті нового зразка номіналом 200 грн збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. За дизайном вона наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень.





На лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку.

Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти, раніше був з правого боку.









Чи вилучатимуть з обігу старі банкноти



Банкноти зразка 2007 та 2019 років перебуватимуть в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.





Новими банкнотами Національний банк поступово заміщуватиме зношені та пошкоджені старі банкноти.



