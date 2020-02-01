Кременчуг, Полтавщина

До Нових Санжар сьогодні приїде лікар Комаровський - секретар РНБО

Сегодня, 13:25 Просмотров: 618 Комментариев: 3

 

Комаровський має зустрітися з місцевим населенням

Сьогодні, 22 лютого, до Нових Санжар має приїхати відомий український лікар Євгеній Комаровський. Про це під час брифінгу в Нових Санжарах повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.


Про це Олексій Данілов повідомив, відповідаючи на запитання журналістки. Представниця ЗМІ запитала, чи не варто запросити до Санжар провідних медиків, аби заспокоїти населення. Секретар РНБО зазначив, що журналістка має рацію. Сьогодні, 22 лютого, до Нових Санжар має приїхати Євгеній Комаровський. Він має зустрітися з мешканцями та детально розповісти про коронавірус.


Зустріч запланована на 15.00.

2
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: zdorove.clutch.ua
Теги: коронавирус Нові Санжари

Комментарии: 3

389
БРАТ:
Сегодня, 13:46

Комаровський- є месія?! 
Люди- схаменіться!
... треба радуватись, що наші співвітчизники вернулись додому.

 

п.с. Відносно Санжар... впевнений, якби це було якесь інше місто- було б подібне.

соромно...


+8
3 473
zzzzzz:
Сегодня, 13:52

Вот где пиаракции пошли!!!!



Наши тоже не отстают, нацгвардейцам , типа их не кормят,  давай продукты отправлять оптовичок и маркетопт, видимо хозяин хочет гешефт получить ....


-2
286
Кавоман:
Сегодня, 14:36

А ще хай квартал приїде і концерт дасть


+4
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