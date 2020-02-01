До Нових Санжар сьогодні приїде лікар Комаровський - секретар РНБО

Сегодня, 13:25 Просмотров: 618 Комментариев: 3

Сьогодні, 22 лютого, до Нових Санжар має приїхати відомий український лікар Євгеній Комаровський. Про це під час брифінгу в Нових Санжарах повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.





Про це Олексій Данілов повідомив, відповідаючи на запитання журналістки. Представниця ЗМІ запитала, чи не варто запросити до Санжар провідних медиків, аби заспокоїти населення. Секретар РНБО зазначив, що журналістка має рацію. Сьогодні, 22 лютого, до Нових Санжар має приїхати Євгеній Комаровський. Він має зустрітися з мешканцями та детально розповісти про коронавірус.





Зустріч запланована на 15.00.