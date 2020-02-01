«Кременчук як одна сім'я»: Probass Hardi виручені кошти з концерту спрямують для порятунку Дмитра Ковальчука

Сегодня, 14:50 Просмотров: 305

Велике шоу з футуристичними декораціями та ефектом присутності відбудеться у Міському палаці культури

22 лютого о 19.00 у Міському палаці культури відбудеться велике шоу PROBASS & HARDI LIVE, яке не має аналогів в Європі. Їх ЗМІ назвали українськими The Prodigy. Концерт пройде на підтримку кременчужанина Дмитра Ковальчука, який бореться за життя. За словами музиканта DJ Probass Артема Ткаченка, до них звернулися знайомі з проханням допомогти, тому вся чиста виручка від концерту піде на підтримку Дмитра.





- Ми всі живемо в одному місті й Кременчук як одна сім'я, тому маємо допомагати один одному. Все реально… Запрошуємо всіх на концерт, - зазначив Артем Ткаченко.

На кременчужан очікує:

футуристичні декорації;

24 метровий екран;

ефект присутності;

багато світла та звуку;

спец ефекти та піротехніка;

авторські пісні;

спеціальний гість Діма Лелюк (ex. KDK).

Для тих, хто хоче фінансово підтримати родину Ковальчук, реквізити картки ПриватБанку 5168 7573 1799 4491 Ковальчук Олеся Олегівна (мама).



