«Кременчук як одна сім'я»: Probass Hardi виручені кошти з концерту спрямують для порятунку Дмитра Ковальчука

Велике шоу з футуристичними декораціями та ефектом присутності відбудеться у Міському палаці культури
22 лютого о 19.00 у Міському палаці культури відбудеться велике шоу PROBASS & HARDI LIVE, яке не має аналогів в Європі. Їх ЗМІ назвали українськими The Prodigy. Концерт пройде на підтримку кременчужанина Дмитра Ковальчука, який бореться за життя. За словами музиканта DJ Probass Артема Ткаченка, до них звернулися знайомі з проханням допомогти, тому вся чиста виручка від концерту піде на підтримку Дмитра.
На кременчужан очікує: