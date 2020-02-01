Кременчуг, Благотворительность

«Кременчук як одна сім'я»: Probass Hardi виручені кошти з концерту спрямують для порятунку Дмитра Ковальчука

Сегодня, 14:50 Просмотров: 305

 

Велике шоу з футуристичними декораціями та ефектом присутності відбудеться у Міському палаці культури

22 лютого о 19.00 у Міському палаці культури відбудеться велике шоу PROBASS & HARDI LIVE, яке не має аналогів в Європі. Їх ЗМІ назвали українськими The Prodigy. Концерт пройде на підтримку кременчужанина Дмитра Ковальчука, який бореться за життя. За словами музиканта DJ Probass Артема Ткаченка, до них звернулися знайомі з проханням допомогти, тому вся чиста виручка від концерту піде на підтримку Дмитра.


- Ми всі живемо в одному місті й Кременчук як одна сім'я, тому маємо допомагати один одному. Все реально… Запрошуємо всіх на концерт, - зазначив Артем Ткаченко.

 

На кременчужан очікує:

  • футуристичні декорації;
  • 24 метровий екран;
  • ефект присутності;
  • багато світла та звуку;
  • спец ефекти та піротехніка;
  • авторські пісні;
  • спеціальний гість Діма Лелюк (ex. KDK).

 

Для тих, хто хоче фінансово підтримати родину Ковальчук, реквізити картки ПриватБанку 5168 7573 1799 4491 Ковальчук Олеся Олегівна (мама).


Кременчужанка прохає врятувати сина Дмитра Ковальчука, який знаходиться в реанімації

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь благотворительность
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