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Захищаємось від міфів про презервативи в кінці робочого дня

Сегодня, 18:01 Просмотров: 739

 

Всіх причетних - зі святом;)

13 лютого у світі відзначають День презерватива. До цієї дати Артем Албул на каналі «Клятий раціоналіст» опублікував відео, в якому розвінчує міфи про цей латексний виріб.


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Автор: Руслана Горгола Видео: Клятий раціоналіст Источник видео: youtube.com
Теги: презервативы
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