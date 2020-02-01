Захищаємось від міфів про презервативи в кінці робочого дня

Сегодня, 18:01 Просмотров: 739

13 лютого у світі відзначають День презерватива. До цієї дати Артем Албул на каналі «Клятий раціоналіст» опублікував відео, в якому розвінчує міфи про цей латексний виріб.



