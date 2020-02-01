19 лютого у Кременчуці відкриється виставка скульптур з шамоту і бронзи Олексія Леонова

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У Кременчуцькій художній галереї також буде представлено 40 фотографій, каталоги творів, поштівки

19 лютого о 12.00 у Кременчуцькій художній галереї відкриється виставка скульптора Олексія Леонова* з Києва. На ній буде представлено 40 скульптур з шамоту і бронзи, 40 фотографій, каталоги творів, поштівки. На відкритті гратиме жива музика – саксофон.

Пластична мова скульптора Леонова сформована на основі глибоких знань законів анатомії людського тіла. Художник віддає перевагу техніці шамоту, яка дозволяє зберегти всі особливості авторського ліплення та зближує її з технікою олійного живопису.





Стани осяяння, молитви, прагнення до духовного прозріння домінують у образах майстра. Сповнена глибоким змістом скульптура Олексія Леонова несе сердечне тепло, відчуття якого для кожного може стати справжнім одкровенням.

Виставка діятиме до 16 квітня в малій залі художньої галереї. Вхід вільний.



*Олексій Леонов народився у 1982 році у Сумах, з 2008 року є членом Національної спілки художників України. Понад 150 персональних виставок автора відбулися у різних містах України, Білорусіі, Росії та Європи упродовж 2005-2020 років. Його роботи встановлені в 55 різних містах світу, на всіх континентах Землі.