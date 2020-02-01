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Боксер з Кременчука Ігор Фалюш після травми дебютував на профіринзі

Сегодня, 16:03 Просмотров: 227

 

Наш спортсмен виступив в рамках турніру «Чемпіон тільки один»

Кременчуцький боксер Ігор Фалюш дебютував на професійному ринзі в рамках турніру «Чемпіон тільки один» за звання чемпіона України. Наш спортсмен виступив у ваговій категорії 66,7 кг серед професіоналів.


Ігор Фалюш переміг боксера з Харкова Микиту Рибку. Кременчужанин здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді. 


- Бій швидко закінчився, ще у першому раунді, десь на 30 секунді. Супернику відрахували два нокдауни та технічний нокаут. Бій зупинили після двох важких нокдаунів, - зауважив Ігор.


Ігор Фалюш вихованець СК «Легіон», де тренувався під керівництвом Михайла Мельника та Андрія Андрійченка. У 2018 році на чемпіонаті України серед молоді отримав травму руки, через це довелося завершити спортивну кар'єру серед любителів. Ігор не здався й продовжив тренування й майже через рік повернувся з перемоги на ринг. Зараз боксер тренується у «Тонусі» у Євгена Колегаєва.


- Дебютом задоволений, але є над чим працювати. До наступного бою є час і треба провести роботу над помилками.


Рішення перейти у професіонали прийшло спонтанно, хоча пропонували ще рік назад. Зараз підписав контракт на рік з промоутерською компанією (TBG) top boxing generation.


Відпочину пару днів й розпочну підготовку до наступного бою, який відбудеться 24 березня у Харкові. - поділився з «Телеграфом» Ігор Фалюш.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Ігор Фалюш
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