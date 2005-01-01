Верховна Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в лісі

Якщо багаття перетворилося на лісову пожежу, людині загрожує штраф від 850 до 1700 гривень
5 лютого Верховна Рада ухвалила закон № 1149, який збільшує штрафи за порушення пожежної безпеки в лісі. Згідно зі порівняльною таблицею, фінансове покарання зміниться таким чином:
|Норми чинного законодавства
|Норми ухваленого закону
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Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Порушення вимог пожежної безпеки в лісах -
Закон почне діяти після підписання президентом.