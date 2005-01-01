Кременчуг, Украина, Мир

Верховна Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки в лісі

Сегодня, 17:02 Просмотров: 62 Комментариев: 1

Якщо багаття перетворилося на лісову пожежу, людині загрожує штраф від 850 до 1700 гривень

 

5 лютого Верховна Рада ухвалила закон № 1149, який збільшує штрафи за порушення пожежної безпеки в лісі. Згідно зі порівняльною таблицею, фінансове покарання зміниться таким чином:


Норми чинного законодавства Норми ухваленого закону

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах


Порушення вимог пожежної безпеки в лісах -


тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, -


тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах -


тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, -


тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шістдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Закон почне діяти після підписання президентом.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пожарная безопасность лес штрафы

Комментарии: 1

912
hunter:
Сегодня, 17:13

Ох и ЗЕ бобики laughing,смысл было тратить время и бюджетные деньги на эти штрафы,ведь реально виновника не найдут если чё,а те кому надо дрова или чистое место сами подпалять,а потом как сан уборка спилят.


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