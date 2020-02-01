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«Еники-беники готуємо бійцям вареники»: у Кременчуці ліпитимуть вареники військовим

Сегодня, 16:03 Просмотров: 252

 

Приєднуйтеся до акції

8 лютого в рамках фестивалю «Еники-беники Крюківські вареники» буде працювати локація «Еники-беники готуємо бійцям вареники».


Бажаючих долучитися до акції запрошують на кінцеву зупинку тролейбусу №3-б зуп. Крюківський міст, звідки автобуси доставлять до місця проведення. Виїзд в 11.45. Кожен бажаючий зможе долучитися до виготовлення солдатських вареників.


За інформацією організаторів сам фестиваль розпочнеться о 12.00. 


- Фестиваль «Еники-беники Крюківські вареники» - поринемо в історію та насолодимося сучасністю на тематичній невеликій виставці картин з історії Крюкова. А відома кременчуцька художниця Оксана Бойко малюватиме композицію про фестиваль і кожен, хто прийде у колоритному вбранні, чи зліпить кращий вареник, чи станцює запальний танок, має шанс увійти в історію і навіть потрапити на сторінки книги «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність», - йдеться у повідомленні. 


Місце проведення: вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 18а (територія комплексу «Велес»)І


Вхід вільний

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Автор: Альона Душенко
Теги: фестиваль
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