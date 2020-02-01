«Еники-беники готуємо бійцям вареники»: у Кременчуці ліпитимуть вареники військовим

8 лютого в рамках фестивалю «Еники-беники Крюківські вареники» буде працювати локація «Еники-беники готуємо бійцям вареники».
Бажаючих долучитися до акції запрошують на кінцеву зупинку тролейбусу №3-б зуп. Крюківський міст, звідки автобуси доставлять до місця проведення. Виїзд в 11.45. Кожен бажаючий зможе долучитися до виготовлення солдатських вареників.
За інформацією організаторів сам фестиваль розпочнеться о 12.00.
Місце проведення: вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 18а (територія комплексу «Велес»)І
Вхід вільний