«Еники-беники готуємо бійцям вареники»: у Кременчуці ліпитимуть вареники військовим

Сегодня, 16:03 Просмотров: 252

8 лютого в рамках фестивалю «Еники-беники Крюківські вареники» буде працювати локація «Еники-беники готуємо бійцям вареники».





Бажаючих долучитися до акції запрошують на кінцеву зупинку тролейбусу №3-б зуп. Крюківський міст, звідки автобуси доставлять до місця проведення. Виїзд в 11.45. Кожен бажаючий зможе долучитися до виготовлення солдатських вареників.





За інформацією організаторів сам фестиваль розпочнеться о 12.00.





- Фестиваль «Еники-беники Крюківські вареники» - поринемо в історію та насолодимося сучасністю на тематичній невеликій виставці картин з історії Крюкова. А відома кременчуцька художниця Оксана Бойко малюватиме композицію про фестиваль і кожен, хто прийде у колоритному вбранні, чи зліпить кращий вареник, чи станцює запальний танок, має шанс увійти в історію і навіть потрапити на сторінки книги «Мій Кременчук: легенди, історія, сучасність», - йдеться у повідомленні.





Місце проведення: вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 18а (територія комплексу «Велес»)І





Вхід вільний