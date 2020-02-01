Происшествия, Полтавщина

У Горішніх Плавнях нетверезий чоловік заявив до поліції на родичів, які не пустили його за кермо

Сегодня, 17:02 Просмотров: 411

 

Машину рідні поставили на приватній стоянці

6 лютого п'яний чоловік повідомив до поліції, що близько 18.00 у Горішніх Плавнх невідомий начебто виштовхав його з власного автомобіля та поїхав у невідомому напрямку. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області.


Упродовж пів години правоохоронці встановили місце перебування автомобіля. Стало відомо, що родичі, аби не допустити до керма п'яного чоловіка, поставили автомобіль на одній із приватних автостоянок міста.


Також поліцейські з’ясували, що 42-річний заявник понад 20 разів звертався до поліції з різними неправдивими повідомленнями.


Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: Горишние Плавни Горішні Плавні
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