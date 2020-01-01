Кременчуг

15 лютого кременчужани вшанують учасників бойових дій на території інших держав

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Мітинг відбудеться о 10.00 біля пам’ятника «На Афганській стежині» у парку «Воїнів-інтернаціоналістів»

15 лютого о 10.00 біля пам’ятника «На Афганській стежині» у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» пройде мітинг до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав* на честь усіх військовослужбовців, які захищали нашу країну від проявів тероризму, які виконали свій обов’язок і полягли героями на чужій землі заради миру. Про проведення заходу інформує пресслужба мерії Кременчука.


Участь у заході візьмуть керівники міста та Кременчуцького району, представники громадських організацій, навчальних закладів, військовослужбовці, також запрошують усіх небайдужих. В пам'ять про загиблих героїв відслужать панахиду та прозвучать залпи військового салюту.


*15 лютого згідно з указом Президента в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня у 1989 році було виведено радянські війська з Республіки Афганістан. Окрім Афганістану, українці несли службу в Лівані, Угорщині, Єгипті, Іраку, Анголі, С’єрра-Ліоне, Чехословаччині, Ефіопії, Югославії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: митинг парк Воинов-Интернационалистов памятник военные
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