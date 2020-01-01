З 1 січня змінився прожитковий мінімум для дітей і розмір допомоги для сиріт та інвалідів

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З 1 січня 2020 року змінився прожитковий мінімум для дітей: віком до 6 років він становить 1779 грн, від 6 до 18 років – 2218 грн. Зміни обумовлені постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1101, у якій затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.





Також з 1 січня підвищилися розміри державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. А для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів.





Крім того, зріс розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину (з 1 січня прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2102 грн).





Перерахунок допомог буде здійснено без звернення громадян.





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