У Кременчуцькому районі п'яний водій збив 16-річну дівчину та зник з місця ДТП

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24 січня у Кременчуцькому районі п'яний водій збив 16-річну дівчину та зник з місця ДТП, повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції Полтавської області.





Подія сталася близько 19.00 в одному із сіл району. До поліції надійшла інформація, що невстановлений автомобіль травмував 16-річну дівчину та зник з місця події. Під час патрулювання наряд групи реагування зупинив автомобіль «ВАЗ 2114» під керуванням 50-річного чоловіка. На авто під час огляду виявлено характерні пошкодження.









Під час освідування водія поліцейськими встановлено, що чоловік керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння (1,92 проміле).





Неповнолітня перебуває на лікуванні в медичному закладі міста Горішні Плавні.





За фактом ДТП розпочато слідство за статтею 286 Кримінального кодексу України (проушення правил дорожнього руху). Окрім того, поліцейськими на водія складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного. Триває досудове розслідування.



