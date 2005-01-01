Ділити нічого: земля для АТОвців у Кременчуці скінчилася

Черга за землею серед учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО, складає понад 1100 осіб
Міська рада на даний час не може забезпечити земельними ділянками всіх АТОвців, які бажають їх отримати. Про це наразі йшлося на засіданні депутатської земельної комісії 20 січня. За інформацією віце-мера з будівництва Дмитра Кравченка, на земельні ділянки претендує понад 1100 АТОвців, наразі ж вільної землі в місті немає.
На засідання прийшла родина АТОвців, яка претендувала на виявлену вільну земельну ділянку. Проте Дмитро Кравченко пояснив, що, за існуючим порядком розподілу земельних ділянок, вільні ділянки вносяться у запас земель міста. При цьому розподіл їх між учасниками бойових дій та учасниками АТО можливий лише шляхом жеребкування. Такий порядок розподілу свого часу сесія міської ради. У місті діє мораторій на виділення землі іншим категоріям громадян, крім учасників бойових дій та учасників АТО. Але все одно вільна земля вже скінчилася. Останній крупний масив, який був розподілений — це мікрорайон Озерний.
За його словами, планувалося поділити між АТОвцям ще один крупний масив на вулиці Чумацький шлях — на межі з Білецьківською сільською радою. Орієнтовно там буде 500-700 земельних ділянок. Проте наразі не встановлені межі в натурі із Білецьківською сільрадою, тому й розподіл масиву неможливий.
Як повідомила Ірина Безверха, керівник земельного управління, у грудні виконком Кременчуцької міської ради звернувся до Білецьківської сільради, проте сільрада не йде назустріч у цьому питанні.