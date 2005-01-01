Ділити нічого: земля для АТОвців у Кременчуці скінчилася

Сегодня, 15:31 Просмотров: 798 Комментариев: 2

Міська рада на даний час не може забезпечити земельними ділянками всіх АТОвців, які бажають їх отримати. Про це наразі йшлося на засіданні депутатської земельної комісії 20 січня. За інформацією віце-мера з будівництва Дмитра Кравченка, на земельні ділянки претендує понад 1100 АТОвців, наразі ж вільної землі в місті немає.



На засідання прийшла родина АТОвців, яка претендувала на виявлену вільну земельну ділянку. Проте Дмитро Кравченко пояснив, що, за існуючим порядком розподілу земельних ділянок, вільні ділянки вносяться у запас земель міста. При цьому розподіл їх між учасниками бойових дій та учасниками АТО можливий лише шляхом жеребкування. Такий порядок розподілу свого часу сесія міської ради. У місті діє мораторій на виділення землі іншим категоріям громадян, крім учасників бойових дій та учасників АТО. Але все одно вільна земля вже скінчилася. Останній крупний масив, який був розподілений — це мікрорайон Озерний.





- Ділити нам, на жаль, нічого, - констатував Дмитро Кравченко.





За його словами, планувалося поділити між АТОвцям ще один крупний масив на вулиці Чумацький шлях — на межі з Білецьківською сільською радою. Орієнтовно там буде 500-700 земельних ділянок. Проте наразі не встановлені межі в натурі із Білецьківською сільрадою, тому й розподіл масиву неможливий.



Як повідомила Ірина Безверха, керівник земельного управління, у грудні виконком Кременчуцької міської ради звернувся до Білецьківської сільради, проте сільрада не йде назустріч у цьому питанні.