Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині активізувалися шахраї, котрі просять гроші у підприємців від імені податківців

Сегодня, 15:05 Просмотров: 607 Комментариев: 1

Невідомі особи телефонують з номерів 0664537014 та 0660025589

У Полтаві та області невідомі особи телефонують підприємцям та від імені в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Олександра Шовкопляса вимагають гроші. Про це інформують на сайті Територіальних органів Державної податкової служби у Полтавській області.


Зафіксували два номери, з яких телефонували шахраї: 0664537014 та 0660025589. Гроші вимагають переказати на розрахунковий рахунок 4790.7299.0759.1853 Євчев І.Г. «Ощадбанк».


Податківці наполегливо радять бути пильними та обачними, не вступати в перемовини з телефонними шахраями та не перераховувати їм кошти. Якщо до вас зателефонували аферисти, звертайтеся до правоохоронних органів.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство податкова Підприємці

Комментарии: 1

869
hunter:
Сегодня, 15:23

Податківці наполегливо радять бути пильними та обачними, не вступати в перемовини з телефонними шахраями та не перераховувати їм кошти. Якщо до вас зателефонували аферисти, звертайтеся до правоохоронних органів.

Ах ренеть,у нас структур МВД,как блох на бродячей собаке,и они не могут вычислить где эти номера территориально находятся?


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