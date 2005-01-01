На Полтавщині активізувалися шахраї, котрі просять гроші у підприємців від імені податківців

Сегодня, 15:05 Просмотров: 607 Комментариев: 1

У Полтаві та області невідомі особи телефонують підприємцям та від імені в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Олександра Шовкопляса вимагають гроші. Про це інформують на сайті Територіальних органів Державної податкової служби у Полтавській області.





Зафіксували два номери, з яких телефонували шахраї: 0664537014 та 0660025589. Гроші вимагають переказати на розрахунковий рахунок 4790.7299.0759.1853 Євчев І.Г. «Ощадбанк».





Податківці наполегливо радять бути пильними та обачними, не вступати в перемовини з телефонними шахраями та не перераховувати їм кошти. Якщо до вас зателефонували аферисти, звертайтеся до правоохоронних органів.