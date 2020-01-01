Впевнена перемога новачків та камбек переможців: результати кубків у 6 лігах

Сегодня, 18:01 Просмотров: 476 Комментариев: 1





















































































Фото: Артем Коваленко

12 січня у спортивному комплексі «Політехнік» відбулися фінальні ігри поєдинку в кубках 6 ліг. Вболівальники, які вщент заповнили манеж залу, побачили боротьбу, словесні перепалки та камбеки команд. Цьогорічні ігри відбулися без жодної серії пенальті, команди визначали володарів кубків в основний час.





Кубок 6 ліги

Матч 6 ліги «АКБ Лінк» - «Теплоенерго» відкривав фінальні кубкові поєдинки. Гравці «Теплоенерго» вже у першому таймі показали хто тут господарі туніру забивши 5 голів. Проте у другому таймі «АКБ Лінк» зміг «показати зуби» й забити два голи. Матч завершився з рахунком - 8:2.

АКБ Лінк - Теплоенерго - 2:8 (0:5)

Голи: Сороколат, Старушко - Пушкеля - 2, Латишев - 2, Шпак, Локтіонов - 3

АКБ Лінк: Маган, Сороколат, Старушко, Ішалін, Райлян, Макодзеба, Давиденко, Грищенко, Макаренко, Медяник

Теплоенерго: Хвойницький, Пушкеля, Латишев, Шпак, Вареник, Олексієнко, Сова, Попельнюк, Локтіонов, Воличенко

Арбітри: Сухенко Іван та Капшук Владислав

Кращими гравцями стали: Денис Пушкеля (Теплоенерго) та Юрій Маган (АКБ Лінк)

Переможці Кубка 6 ліги - Теплоенерго (у складі тренер та гравець "Кремінь-Юніор"

Срібні призери - АКБ Лінк

Кубок 5 ліги імені Святослава Ждана

У кубковому протистоянні 5 ліги перемогу здобула команда «Укрторгтранс», яка переважала суперника в потужній лавці запасних

«Укрторгтранс» - «Марсель» - 3:2





Голи: Смаков-2, Биков - Марченко, Міхеєв

Укрторгтранс: Смаков, Токовенко, Єлсуков, Стефанов, Семененко, Лазоренко, Руденський, Биков, Чернушенко, Рябула, Прутян, Чмаїлов, Демченко

Марсель: Шепель, Марченко, Павлов, Міхеєв, Міщенко, Берун, Галочкін

Арбітри: Андрій Яненко та Богдан Пащенко

Кращими гравцями в Укрторгтранс став В'ячеслав Смаков, а у Марселя - голкіпер Олег Шепель.

Кубок 5 ліги імені Святослава Ждана переможцям вручив старший син відомого тренера Ігор Ждан.

*Святослав Ждан стояв ще у витоків команди «Дніпро» (1959 рік). Тренер, а з 1968 року головний тренер «Дніпро» (Кременчук). 1975 - 1988 років - голова Федерації футболу Кременчука.



Володарі Кубка 5 ліги - «Укрторгтранс»



Срібні призери - «Марсель» (у складі спортивний директор «Кременя» Євген Берун)

Кубок 4 ліги імені Сергія Загарія

Видовищною передбачала гра між «Брестом» та «Граліаном». У першому таймі перевага була за гравцями «Бресту», але після перерви «Граліан» до мінімуму скоротив відставання.

«Граліан» - «Брест» - 3:4 (0:2)





Голи: Шербак, Середа, Селін - Ясько, Біденко, Проценко, Вікулов

«Граліан»: Катасонов, Безкоровайний, Демченко, Зоря Є. Зоря П., Шербак, Чкан, Середа, Селін, Сухорук, Леонов

«Брест»: Романченко, Ясько, Біденко, Проценко, Коцур, Кранін, Ковнер, Вікулов

Арбітри: Анатолій Харахайчук та Валерій Коробко

Кращим гравцем у команді «Брест» став Олександр Проценко, а у «Граліана» - Дмитро Чкан.

Кубок 4 ліги імені Сергія Загарія переможцям вручив брат Олександр Загарій.

*Сергій Загарій на аматорському рівні розвивав кременчуцький футбол. Брав участь у всіх турнірах, підтримував більшість команд.

«Брест» - володар кубка 4 ліги





«Граліан» - срібний призер кубка 4 ліги





Кубок 2 і 3 ліги імені Михайла Бєлих

Новачок «АТП 15307» став справжнім відкриттям 2 і 3 ліг. Гравцям вдалося без проблем розібратися з гравцями зі Світловодська.

«АТП 15307» - «Світловодськ» - 4:1 (1:0)





Голи: Скляренко, Шаманський, Крупін - Богданов, Обертос (автогол)

«АТП 15307»: Яцук, Голуб, Гроховський, Губрей, Скляренко, Валеєв, Башаков, Шаманський, Крупін, Тацій

«Світловодськ»: Іванушко, Мисяк, Недік, Чорний, Богданов, Якимець, Обертос, Квітяш, Степанчук, Федотьєв

Арбітри: Віктор Чернишов і Валерій Коробко

Кубок 2 і 3 ліг імені Михайла Бєлих завоювали гравці «АТП 15307».

*Михайло Бєлих - головний тренер «Кременя», грав у командах вищої ліги. Під його керівництвом ФК «Нафтохімік» (Кременчук) пройшов шлях від аматорської команди області до команди майстрів у першій лізі. Михайло Бєлих став останнім тренером кременчуцького «Кременя» у вищій лізі чемпіонату України. Він залишався головним тренером команди навіть після того, як вона понизилися в класі, і мав приступити до роботи у першій лізі. Однак, 29 липня 1997 року, за день до змагань, Михайло Бєлих загинув у автокатастрофі.





«АТП 15307» - володар кубка 2 і 3 ліг





«Світловодськ» - срібний призер кубка 2 і 3 ліги





Кубок 1 ліги імені дмитра Демиденка

Кубок 1 ліги імені Дмитра Демиденка у запеклій боротьбі завоювали гравці «Шарліс».

«Транзит Сервіс» - «Шарліс» - 2:3





Голи: Кошман, Козлов - Галата -2, Дудка М.

«Транзит Сервіс»: Скок, Подорожній, Дирієнко, Козлов, Кравчук, Василенко, Кошман, Мурашов, Геревін, Теплик, Колесник, Махно

«Шарліс»: Поляков, Галата О., Гориславець, Розка, Ніколаєв, Павлик, Дудка М., Дудка Д., Галата Д., Малько

Арбітри: Ярослав Оришко і Павло Плєшко

Кубок переможцям вручив батько спортивного журналіста Вадим Демиденко.









Детальніше про матч, враження гравців та спогади друзів та рідних Дмитра Демиденка читайте найближчим часом на сайті «ТелеграфЪ».