Глінтвейн, казки та таємниця: що новенького почитати кременчужанам

Ксенія Циганчук «По той бік пам’яті»

Кажуть, чарівні казки – то не просто вигадки народів світу, а відгомін реальних подій. Зокрема й моторошних обрядів ініціації, що їх проходила тодішня молодь у хатинах-домовинах посеред дрімучого лісу…

Наші дні. Дві дівчини та троє хлопців вирушають на відпочинок за місто. Проте їхні плани летять шкереберть, щойно друзі опиняються на роздоріжжі біля поламаної автівки й у пошуках допомоги прибиваються до старого занедбаного хутора...