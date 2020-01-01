Глінтвейн, казки та таємниця: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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«Приготуй мені гарячого глінтвейну»
Це збірка із 13 оповідань, поєднаних атмосферою новорічних свят. По черзі до тебе підходитимуть звичайні люди, яких ще вчора ти міг бачити на вулиці, аби щиро поділитися історією власного різдвяного дива. Хтось із них звертатиметься до дитини, що досі живе в тобі. Інший витягне назовні твої найпотаємніші бажання. А хтось доведе, що віра, надія і любов не полишають навіть у лікарні. Їхні історії будуть такими ж різними, як і автори самих оповідань.
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Ксенія Циганчук «По той бік пам’яті»
Кажуть, чарівні казки – то не просто вигадки народів світу, а відгомін реальних подій. Зокрема й моторошних обрядів ініціації, що їх проходила тодішня молодь у хатинах-домовинах посеред дрімучого лісу…
Наші дні. Дві дівчини та троє хлопців вирушають на відпочинок за місто. Проте їхні плани летять шкереберть, щойно друзі опиняються на роздоріжжі біля поламаної автівки й у пошуках допомоги прибиваються до старого занедбаного хутора...
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Еліс Петерсон «Через 10 щасливих років»
Ребекка працює в престижній лондонській художній галереї та щаслива у шлюбі з Оллі. Та коли з чоловіком трапляється біда, вона вирішує повернутися у рідне містечко, де, сподівається час допоможе залікувати рани. Джо – успішний власник бару та завидний холостяк, що розбиває жіночі серця.
Колись Ребекка, Оллі та Джо були найкращими друзями. Але їхнє життя змінив один вечір десять років тому...