В Угорщині тенісист з Кременчука у складі збірної зіграв на «Hungarian Minicadet Open 2020»

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6 січня у Будапешті (Угорщина) завершився міжнародний юнацький турнір «Hungarian Minicadet Open 2020» з настільного тенісу. Участь у змаганнях взяли представники національних збірних 17 країн. Збірну України 2009 р. н. представили дві команди, серед яких зіграв кременчужанин. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №1.



На фото зверху 10-річний вихованець КДЮСШ №1 Сергій Казарян та Назар Третяк (Рогатин, Івано-Франківська область). Наш спортсмен вперше взяв участь у змаганнях такого рівня.







У командних змаганнях наші тенісисти боролися з 13-річними спортсменами з Франції-1 (0:3) та Німеччини-1 (1:3), а потім виграли у тенісистів з Ізраїлю-2 (3:0) та Німеччини-3 (3:1).



В особистих змаганнях Сергій виграв у представників Ізраїлю 3:1 та Словаччини 3:2 (20:18 в останній партії). Після чого програв спортсменам із Чехії 1:3 та Угорщини 0:3 і не зміг потрапити до 16 сильніших.



На цих змаганнях Сергій здобув дорогоцінний досвід, який потрібно примножувати. До змагань вихованця готували тренери-викладачі з настільного тенісу КДЮСШ № 1 - Марина Олександрівна Шульга та Сергій Акопович Казарян.