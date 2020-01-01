Кременчуцькі «титани» вибороли нагороди на турнірі пам’яті тренера з армспорту Сергія Олійника

Сегодня, 07:45 Просмотров: 252

21 та 22 грудня у Полтавській державній аграрній академії відбулися щорічні змагання з армспорту. Змагання з армреслінгу в Полтаві присвячують пам’яті тренера з армспорту Сергію Олійнику. Про це повідомляє пресслужба СК «Титан».





Цьогоріч 100 спортсменів змагалися за Кубок Полтавщини з армспорту. Багато з учасників серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих – учні Олійника.









Кременчук представляла команда СК «Титан»: Євген Гелетей, Ірина Загорулько, Олександр Лащенко, Костянтин Киценко, Ростислав Горбунов, Давид Бороденков, які тренуються під керівництвом срібного призера Zloty Tur 2018 Сергія Калініченка.





У підсумку змагань Ростислав Горбунов, який змагався серед спортсменів 2004 р.н. та молодших у ваговій категорії +65 кг став третім на ліву руку, та другим на праву.





Євген Гелетей, який змагався серед спортсменів 1998 р.н. у в.к. +70 кг став першим на ліву руку.



