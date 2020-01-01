Упродовж 2019 року на Полтавщині найбільше людей загинуло у ДТП

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Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА надало статистику щодо травмованих, загиблих та врятованих у порівнянні з 2018 роком

У Полтавській області протягом минулого року найбільше людей загинуло внаслідок дорожньо-транспортних подій. Про це на апаратній нараді повідомив начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Віктор Стеблянко.

Загалом із початку 2019 року на Полтавщині виникло понад 4 тисячі небезпечних подій та одна надзвичайна ситуація, внаслідок яких померло 309 осіб (з яких 12 дітей).





– Найбільше людей загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Цього року в ДТП загинуло 106 осіб, із них 3 дитини. 30 загиблих – пішоходи, 11 – велосипедисти. Часто пішоходи почали переходити дорогу в невизначених місцях, не зважаючи на автомобілі. У цьому напрямку ми активно проводимо профілактичну роботу, – сказав Віктор Стеблянко.





Звернув увагу посадовець також на нещасні випадки. Таких по області зафіксували 42, найбільше (а саме 18 осіб) постраждало на залізничних коліях.





Також було надано порівняльну статистику щодо травмованих, загиблих та врятованих у порівнянні з 2018 роком.





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