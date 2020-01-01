Кременчуцькі богатирі тягали залізо в Полтаві

21 грудня у Полтаві відбувся Відкритий чемпіонат ФСТ Колос з класичного пауерліфтингу. У змаганнях взяли участь понад 40 спортсменів з різних куточків області.
Кременчук представили три команди, а саме: команда СК «Титан» Іван Половинка, Роман Величко, Тимур Потреба, які тренуються під керівництвом віцепрезидента Владислава Крамаренка, Юлія Єрофеєва, яка тренується під керівництвом Тимура Потреби. Команда СК «Тонус» Ян Ланда, який тренується під керівництвом Володимира Самарцева. Команда КДЮСШ «Авангард» Дмитро Авраменко, який тренується під керівництвом Сергія Лисюка.
У ході змагань наші спортсмени здобули чотири нагороди:
Ян Ланда був дебютантом змагань та став четвертим у в.к. 93 кг.
Також хочеться відзначити те, що керівником Кременчуцького осередку ФППО Владиславом Крамаренком, був підготовлений ще один представник команди суддів Кременчука з пауерліфтингу, а саме Володимир Самарцев КМС, який працював на помості Відкритого чемпіонату ФСТ Колос з класичного пауерліфтингу та являється чинним спортсменом.