Кременчуцькі богатирі тягали залізо в Полтаві

Сегодня, 14:14 Просмотров: 419

Наше місто представили спортсмени з трьох команд

21 грудня у Полтаві відбувся Відкритий чемпіонат ФСТ Колос з класичного пауерліфтингу. У змаганнях взяли участь понад 40 спортсменів з різних куточків області.





Кременчук представили три команди, а саме: команда СК «Титан» Іван Половинка, Роман Величко, Тимур Потреба, які тренуються під керівництвом віцепрезидента Владислава Крамаренка, Юлія Єрофеєва, яка тренується під керівництвом Тимура Потреби. Команда СК «Тонус» Ян Ланда, який тренується під керівництвом Володимира Самарцева. Команда КДЮСШ «Авангард» Дмитро Авраменко, який тренується під керівництвом Сергія Лисюка.



У ході змагань наші спортсмени здобули чотири нагороди:

Юлія Єрофеєва у в.к. 74 кг серед жінок здобула золоту нагороду

Роман Величко у в.к. 74 кг серед чоловіків став першим з результатом у сумі трьох вправ 450 кг

Тимур Потреба у в.к. 93 кг серед чоловіків виборов друге місце, а Іван Половинка в.к. 120 кг серед чоловіків здобув золото першості

Дмитро Авраменко у в.к. 83 кг на жаль став четвертим, але виконав норматив Кандидата у майстри спорту України

Ян Ланда був дебютантом змагань та став четвертим у в.к. 93 кг.



Також хочеться відзначити те, що керівником Кременчуцького осередку ФППО Владиславом Крамаренком, був підготовлений ще один представник команди суддів Кременчука з пауерліфтингу, а саме Володимир Самарцев КМС, який працював на помості Відкритого чемпіонату ФСТ Колос з класичного пауерліфтингу та являється чинним спортсменом.