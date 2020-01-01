Происшествия

У Крюкові сталася потрійна ДТП з потерпілими

Сегодня, 14:47 Просмотров: 1 806

 

Аварія трапилася на вулиці Приходька

Сьогодні, 6 січня, у Кременчуці на вулиці Івана Приходька сталася ДТП за участю 3 машин. За інформацією патрульної поліції Кременчука, у результаті аварії є постраждалі.


Детальні обставини встановлюють патрульні на місці.

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП Крюков Крюків
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх