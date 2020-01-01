У Крюкові сталася потрійна ДТП з потерпілими

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Сьогодні, 6 січня, у Кременчуці на вулиці Івана Приходька сталася ДТП за участю 3 машин. За інформацією патрульної поліції Кременчука, у результаті аварії є постраждалі.





Детальні обставини встановлюють патрульні на місці.