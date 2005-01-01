Кременчуцького пенсіонера оштрафували на 340 грн за купу каміння та піску біля двору

Сегодня, 15:05 Просмотров: 833 Комментариев: 3

Він проводив ремонтні роботи та вчасно не прибрав будівельні матеріали з вулиці

18 листопада 2019 року у Кременчуці склали адмінпротокол на пенсіонера Івана Івановича, котрий по проїзду Великокохнівському складував купу каміння та піску за межами будівельного майданчику, чим порушив правила благоустрою нашого міста.



Пан Іван був попереджений за місяць до цього, 16 жовтня, і йому дали строк два дні — до 18 жовтня, аби усунути адміністративне правопорушення. Пройшов місяць з тих пір, але чоловік так і не прибрав купу каміння та піску.



У своє виправдання він сказав, що проводив будівельні роботи, але через відсутність фінансування не мав змоги вчасно прибрати ці матеріали у свій двір.



Адміністративна комісія вирішила оштрафувати Івана Івановича на 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто на 340 гривень.