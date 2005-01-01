Кременчуг

Кременчуцького пенсіонера оштрафували на 340 грн за купу каміння та піску біля двору

Сегодня, 15:05 Просмотров: 833 Комментариев: 3

Він проводив ремонтні роботи та вчасно не прибрав будівельні матеріали з вулиці

18 листопада 2019 року у Кременчуці склали адмінпротокол на пенсіонера Івана Івановича, котрий по проїзду Великокохнівському складував купу каміння та піску за межами будівельного майданчику, чим порушив правила благоустрою нашого міста.


Пан Іван був попереджений за місяць до цього, 16 жовтня, і йому дали строк два дні — до 18 жовтня, аби усунути адміністративне правопорушення. Пройшов місяць з тих пір, але чоловік так і не прибрав купу каміння та піску.


У своє виправдання він сказав, що проводив будівельні роботи, але через відсутність фінансування не мав змоги вчасно прибрати ці матеріали у свій двір.


Адміністративна комісія вирішила оштрафувати Івана Івановича на 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто на 340 гривень.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: админкомиссия админпротокол пенсионер строительство штраф

Комментарии: 3

2 256
Dmitriys:
Сегодня, 16:29

Я чтото не разу не слышал чтоб оштрафовали организацию за не качественную дорогу которую они построили. Где штрафы за необоснованное повышения тарифов на киевстаре???


+13
44
Marusya Klimova:
Сегодня, 19:19

Всех торгующих бабушек уже оштрафовали))))Иван Иванович оштрафован - теперь город может жить спокойно, ведь это была последняя проблема)))))) 


+4
145
Dmytro:
Сегодня, 20:15

А когда начнут штрафовать , а лучше сносить самострой и самозахват береговой линии кагамлыка и др рек?


+3
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