Происшествия

У Кременчуці ще один паркан «постраждав» від п'яного водія

Сегодня, 15:25 Просмотров: 1 022

 

На вулиці Кооперативній нетверезий чоловік на ВАЗі «влетів» у паркан

Близько 13.00 патрульним стало відомо про ДТП без травмованих на вулиці Кооперативній. За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій ВАЗу не врахував дорожньої обстановки та в'їхав у паркан приватного житлового будинку.


Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти освідування. Чоловік погодився. Алкотестер показав у крові водія 1,85 проміле алкоголю.


 


За це 45-річний чоловік отримав протоколи за ст.130 КУпАП та ст. 124 КУпАП. Після чого у нього вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування його транспортним засобом.


Нагадаймо, в ніч на 5 січня нетверезий водій на Kia протаранив паркан депутата Кременчуцької міськради

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: забор пьяный водитель
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