В Україні не залишилося працюючих гральних закладів, – МВС

В Україні закрили усі гральні заклади. Про це повідомив голова Громадської ради при МВС України, радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі програми на «Громадському радіо».
За даними Міністерства внутрішніх справ, зачинилися 5300 гральних закладів, при цьому конфіскували близько 4,5 тисяч одиниць обладнання приблизно на 51 млн гривень та відкрили 250 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом.
Аби повідомити про порушення, ви можете звертатися на гарячу урядову лінію за номером 1545, обравши категорію #5.
Уряд обіцяє, що реагуватиме оперативно.