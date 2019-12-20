В Україні не залишилося працюючих гральних закладів, – МВС

Сегодня, 12:02 Просмотров: 108

Якщо ви помітили, що якісь з цих установ поновили свою роботу, то дзвоніть на урядову лінію

В Україні закрили усі гральні заклади. Про це повідомив голова Громадської ради при МВС України, радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі програми на «Громадському радіо».





- Їх вже немає. Всі заклади закриті, — сказав він про установи грального бізнесу.





За даними Міністерства внутрішніх справ, зачинилися 5300 гральних закладів, при цьому конфіскували близько 4,5 тисяч одиниць обладнання приблизно на 51 млн гривень та відкрили 250 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом.





- А якщо виявиться, що десь такий заклад працює, я просив би повідомляти в поліцію, щоб він перестав працювати в ту саму мить, — сказав радник Володимир Мартиненко.









Аби повідомити про порушення, ви можете звертатися на гарячу урядову лінію за номером 1545, обравши категорію #5.





Уряд обіцяє, що реагуватиме оперативно.