Что по погоде: какими будут последние суббота и воскресенье 2019 года

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 155

Синоптики прогнозируют, что в последний викенд 2019 года в Кременчуге ожидаются осадки: в субботу — дожди, а в воскресенье — мокрый снег. Температура будет приблизительно на 10-12 градусов ниже, чем на прошлых выходных.





Sinoptik утверждает, что на выходных в Кременчуге будет пасмурно. Всю субботу, 28 декабря, будут идти дожди, а в воскресенье, 29 декабря, они сменятся мокрым снегом, который прекратится к концу дня. Температурные показатели будут держаться в диапазоне от +3°С до -1°С.





Gismeteo согласен с Sinoptik, этот погодный портал тоже обещает, что в субботу, 28 декабря, будет дождить, а в воскресенье, 29 декабря, стоит ожидать уже дождя со снегом. Температура будет колебаться от +4°С до 0°С.





Ventusky рисует на викенд такую же погодную картину, как и его коллеги: в субботу, 28 декабря, прогнозирует мелкий дождь. А вот воскресенье, 28 декабря, принесёт в Кременчуг снег, а под вечер в этот день температура опустится до значений со знаком «минус». В целом на выходных столбики термометров покажут от +2°С до -1°С.