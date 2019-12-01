Тренери «Кременчука» переймали досвід шведів

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Тренери дитячо-юнацьких команд «Кременчука» відвідали семінар від президента Федерації хокею Швеції. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





18 грудня Українська хокейна ліга спільно з Федерацією хокею України та Parimatch Foundation провели хокейний семінар для представників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих тренерів і спортивних менеджерів. Захід відвідало понад 70 учасників. Від ХК "Кременчук" на семінарі були старший тренер ДЮСШ "Авангард" Андрій Смирнов і тренери Валерій Клюшнєв, Денис Ісаєнко та Дмитро Кузьменко.





Головним спікером семінару став президент Федерації хокею Швеції Андерс Ларссон. Саме при ньому «Тре Крунур» двічі завоювали золото чемпіонату світу (2017, 2018), шведська молодіжна збірна взяла срібло у 2018, а юніори встигли виграти й бронзу (2018), і срібло (2016), і золото ЮЧС (2019).





Також разом з Андерсом Ларссоном виступив почесний президент Федерації хокею Швеції і член фінансового комітету ІІХФ Крістер Енглунд (на фото вгорі з тренерами з Кременчука).





В ході лекції спікери багато говорили про ефективність шведської системи підготовки хокеїстів, мотивації юних гравців, масовості жіночого хокею та національну програму розвитку хокею.





За словами Андерса Ларссона, у Швеції працює загальнонаціональна хокейна програма «Вчимося грати», яка містить повноцінний план тренувань з розрахуванням часу занять і докладним описом вправ, обов'язкові курси підвищення кваліфікації для тренерів, посібники для впровадження в клубних системах і ряд рекомендацій для батьків юних хокеїстів.





Федерація хокею Швеції також розробила систему освіти тренерських кадрів для того, щоб абсолютно всі наставники мали базовий рівень тренерської підготовки.