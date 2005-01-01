У День святого Миколая двох чоловіків у Кременчуці ушпитали з сильними опіками

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Вчора, 19 грудня, двох чоловіків у Кременчуці ушпиталили до Кременчуцької центральної районної лікарні з сильними опіками. Про нещасні випадки поінформував начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.





76-річного мешканця села Мала Кохнівка Кременчуцького району привезли до лікарні з опіками ІІ-ІІІ ступеня нижніх кінцівок (близько 45%), які він отримав у власному будинку. У чоловіка був травматичний шок.





А 26-річний хлопець потрапив до лікарні з термічними опіками І-ІІ ступеня обличчя та тіла (близько 30%), яких кременчужанин зазнав під час виконання своїх трудових обов’язків. Юнак працює слюсарем ТОВ «ТД «КНПС» й обпікся внаслідок спалаху випарів бензину без подальшого горіння.





Обидва потерпілі знаходяться у тяжкому стані.