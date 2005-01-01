У 2020 році для поїздки з України до Росії знадобиться закордонний паспорт

Вчера, 15:35 Просмотров: 1 076 Комментариев: 6

У той час українці, які повертаються з Росії в Україну, зможуть перетнути кордон і на основі внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження

З 1 березня 2020 року українці зможуть перетнути кордон з Росією на підставі закордонного паспорта. Мова йде про громадян, котрі виїжджають з України до Російської Федерації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду сьогодні, 18 грудня.





Водночас при в’їзді з Росії на територію України прикордонники безперешкодно пропускатимуть українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.