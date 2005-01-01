Кременчуг

У 2020 році для поїздки з України до Росії знадобиться закордонний паспорт

Вчера, 15:35 Просмотров: 1 076 Комментариев: 6

У той час українці, які повертаються з Росії в Україну, зможуть перетнути кордон і на основі внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження

 

З 1 березня 2020 року українці зможуть перетнути кордон з Росією на підставі закордонного паспорта. Мова йде про громадян, котрі виїжджають з України до Російської Федерації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду сьогодні, 18 грудня.


Водночас при в’їзді з Росії на територію України прикордонники безперешкодно пропускатимуть українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: загранпаспорт Россия

Комментарии: 6

789
hunter:
Вчера, 16:07

А зря будут свободно запускать,надо наоборот спросить что делали в стране агрессоре,если работали задекларируйте доход и оплатите налог,сумму з\п взять среднюю по россии.Хоть какие но все же деньги будут в бюджете.


-4
2 009
evil:
Вчера, 16:10

А я так не считаю. По мне, так пусть в Раисю едут все желающие. Но только с билетом в один конец...


-4
907
стабільний пкращувач:
Вчера, 17:31

хунта дорвалась к власти! Ездить запрещают к роцтвиникам в брацкую страну. При Пэте такого не было.


-2
194
Кавоман:
Вчера, 19:33

Цитата: evil

А я так не считаю. По мне, так пусть в Раисю едут все желающие. Но только с билетом в один конец...

 

Або зі штампом - "Заборона в'їзд на 5 років". Люди повинні насолодитися запоребриком по повній.


-4
490
antikola:
Вчера, 20:11

все вольвоводы едут за поребрик!


-5
789
hunter:
Вчера, 23:34

Ого как минусят за поребрики smile,главное жить хотят красиво,а налог платить не хотят.


+1
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