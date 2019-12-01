Кременчуг

На відпочинок і оздоровлення дітей з бюджету Кременчука виділять 7,1 млн гривень

Вчера, 15:05 Просмотров: 469 Комментариев: 1

 

Як розподілятимуть ці кошти

На 2020 рік з міського бюджету Кременчука на літнє оздоровлення та відпочинок юних кременчужан виділять 7,1 млн гривень. За інформацією пресслужби мерії міста, це на 2,5% більше, ніж було затверджено в минулому році.


Щороку бюджетні кошти спрямовуються на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, обдарованих дітей, дітей працівників бюджетної сфери, а також на часткове відшкодування вартості путівки для дітей, що виховуються у родинах жителів міста.


Путівки до дитячих оздоровчих закладів, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або з частковою оплатою вартості, яка сплачується за рахунок батьків або інших джерел, не заборонених законодавством.


Тож з суми 7,1 млн грн виділять:

  • 3 млн 307,5 тис. грн буде спрямовано на оздоровлення дітей пільгових категорій;
  • 1 млн 854,4 тис. грн з міського та 463 тис. грн з обласного бюджету на часткову оплату вартості путівки (співфінансування з обласним бюджетом);
  • 800 тис. грн – на відпочинок та оздоровлення юних спортсменів.

 

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Автор: Катерина Турубара
Теги: дети оздоровление отдых финансирование бюджет

Комментарии: 1

364
kremin777:
Вчера, 18:55

Для себя любимых "депутаты выделили 18 миллионов на пропаганду себе, Малецкому и его команде", а на детей всеголиш 7,1 млн.грн. и как их назвать....

 

 


+3
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