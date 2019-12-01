На відпочинок і оздоровлення дітей з бюджету Кременчука виділять 7,1 млн гривень

Вчера, 15:05 Просмотров: 469 Комментариев: 1

На 2020 рік з міського бюджету Кременчука на літнє оздоровлення та відпочинок юних кременчужан виділять 7,1 млн гривень. За інформацією пресслужби мерії міста, це на 2,5% більше, ніж було затверджено в минулому році.





Щороку бюджетні кошти спрямовуються на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, обдарованих дітей, дітей працівників бюджетної сфери, а також на часткове відшкодування вартості путівки для дітей, що виховуються у родинах жителів міста.





Путівки до дитячих оздоровчих закладів, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або з частковою оплатою вартості, яка сплачується за рахунок батьків або інших джерел, не заборонених законодавством.





Тож з суми 7,1 млн грн виділять: