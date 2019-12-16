Кременчуг, Потребитель

Де сьогодні у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

16.12.2019, 10:20 Просмотров: 1 598

 

Перебої з електрикою триватимуть з 11.00 до 15.00

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», 16 грудня з 11.00 до 15.00 підприємство виконуватиме ремонтні роботи на ТП-221, 33, 263.


А тому у Кременчуці буде відсутнє електропостачання за адресами:

  • вул. Багратіона;
  • вул. Суворова;
  • вул. Богуна;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Парижської Комуни;
  • вул. Черняховського;
  • вул. Левітана;
  • вул. Госпадарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • пров. Південний;
  • пров. Фізкультурний.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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