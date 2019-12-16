Де сьогодні у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 11.00 до 15.00
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», 16 грудня з 11.00 до 15.00 підприємство виконуватиме ремонтні роботи на ТП-221, 33, 263.
А тому у Кременчуці буде відсутнє електропостачання за адресами:
- вул. Багратіона;
- вул. Суворова;
- вул. Богуна;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Парижської Комуни;
- вул. Черняховського;
- вул. Левітана;
- вул. Госпадарська;
- вул. Попова;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- пров. Південний;
- пров. Фізкультурний.