За ніч у Кременчуці на «наркодрайві» попалися троє водіїв

16.12.2019, 10:51 Просмотров: 1 914 Комментариев: 5

В ніч з 15 на 16 грудня кременчуцькі копи склали постанови на трьох водіїв, що перебували у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Порушників виявили:

46-річного чоловіка на ВАЗі 15 грудня близько 23.00 на вулиці Гагаріна;

34-річного чоловіка за кермом Volkswagen Passat 16 грудня близько 01.00 на вулиці Миколаївській;

24-річного чоловіка 16 грудня близько 03.10 за кермом ВАЗу на вулиці Першотравнева.

Проходити освідування у закладі охорони здоров’я горе-водії відмовилися, після чого кожен з них отримав свій протокол та постанову.