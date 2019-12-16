За ніч у Кременчуці на «наркодрайві» попалися троє водіїв
16.12.2019, 10:51
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Підтвердити чи спростувати свій стан чоловіки відмовилися
В ніч з 15 на 16 грудня кременчуцькі копи склали постанови на трьох водіїв, що перебували у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Порушників виявили:
- 46-річного чоловіка на ВАЗі 15 грудня близько 23.00 на вулиці Гагаріна;
- 34-річного чоловіка за кермом Volkswagen Passat 16 грудня близько 01.00 на вулиці Миколаївській;
- 24-річного чоловіка 16 грудня близько 03.10 за кермом ВАЗу на вулиці Першотравнева.
Проходити освідування у закладі охорони здоров’я горе-водії відмовилися, після чого кожен з них отримав свій протокол та постанову.
Автор: Євгенія Каблучка
Источник фото: Патрульна поліція Кременчука