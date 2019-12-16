Происшествия

За ніч у Кременчуці на «наркодрайві» попалися троє водіїв

16.12.2019, 10:51 Просмотров: 1 914 Комментариев: 5

 

Підтвердити чи спростувати свій стан чоловіки відмовилися

В ніч з 15 на 16 грудня кременчуцькі копи склали постанови на трьох водіїв, що перебували у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Порушників виявили:

  • 46-річного чоловіка на ВАЗі 15 грудня близько 23.00 на вулиці Гагаріна;
  • 34-річного чоловіка за кермом Volkswagen Passat 16 грудня близько 01.00 на вулиці Миколаївській;
  • 24-річного чоловіка 16 грудня близько 03.10 за кермом ВАЗу на вулиці Першотравнева.

Проходити освідування у закладі охорони здоров’я горе-водії відмовилися, після чого кожен з них отримав свій протокол та постанову.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотические средства водій водитель пьяный водитель

Комментарии: 5

650
Angel737:
16 декабря 2019 11:29

Респект Копам! Молодцы!


+4
2 266
ИМХО:
16 декабря 2019 14:34

Цитата: Angel737

Респект Копам! Молодцы!

Никто лучше них, эту работу бы не сделал!


+1
1 477
solod:
16 декабря 2019 15:16

Цитата: ИМХО
Никто лучше них, эту работу бы не сделал!

 

Очень тонкая синяя линия)


+1
783
hunter:
16 декабря 2019 15:32

Цитата: solod

Цитата: ИМХО
Никто лучше них, эту работу бы не сделал!

 

Очень тонкая синяя линия)

Да да,и не понятно как их останавливали(совдеп Вазы и старый фольц),но всеже молодцы.


-1
2 266
ИМХО:
16 декабря 2019 18:50

Цитата: solod

Цитата: ИМХО
Никто лучше них, эту работу бы не сделал!

 

Очень тонкая синяя линия)

лиш бы не "синя смужка трусів" (ВІА "Кипяток"), как вариант "50 оттенков голубого"! 

bowtie


0
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