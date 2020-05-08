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Кременчук, Культура, Кременчуг

Як виглядав післявоєнний Кременчук очима московської художниці

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 4 168 Коментарів: 1

  

Малюнки зображають те, що бачили кременчужани повертаючись у рідні домівки

До 75-річниці визволення Кременчука краєзнавець Євгеній Бергер поділився з «Телеграфом» копіями малюнків, які після звільнення міста зробила художниця з Москви. Тітка Євгенія Оренштейна московська художниця Литвиненко (ім'я на жаль невідоме – ред.) зобразила місто таким, яким його бачили кременчужани після окупації та трьохденних боїв. 


Исследователь истории Кременчуга установил, кто 70 лет назад внес красное знамя в освобожденный город


Житловий фонд міста було зруйновано на 95%, знищено 93 промислові підприємства, усі культурно-просвітницькі та навчальні заклади, залізницю, електростанцію, міст через Дніпро.


«29 вересня війська Степового фронту, після триденних запеклих боїв, штурмом оволоділи містом Кременчук…»


Руїни макаронної фабрики. На цьому місці зараз кондитерська фабрика

 


Солдати повертаються... Ріг вулиць Соборої та Шевченка 


Вхід на територію технікума механізації с/г, зараз ПТУ №26


Руїни будинку Червої армії. В дверному отворі - колишній театр мініатюр (зараз вул Покладова). Зараз на цьому місці будинок торгівлі


Театр мініатюр на місці дитячих гойдалок



Руїни міської типографії "Кремпечать". Зараз сквер ім. Бабаєва з памятником воїну-визволителю 


Залишки борошномельні, район теперішнього готелю "Дніпровські зорі"


Руїни клуба ім. К.Маркса, зараз на цьому місці швейна фабрика


Руїни синагоги, зараз район КДЮСШ №2 (вул. Квартальна, 5) 


Руїни будинку Червоної армії. Зараз на цьому місці Будинок торгівлі (вул. Соборна)


Руїни житлового кварталу 


А життя продовжується... Руїни магазину військторг, колишня вул. Херсонська

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: История Кременчуга история война війна малюнки

Коментарі: 1

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Hranovskyi Oleksandr:
1 октября 2018 09:24

Руїни міської типографії "Кремпечать". Зараз сквер ім. Бабаєва з памятником воїну-визволителю

Мой отец до войны, будучи маленьким ребенком, с другими пацанами бегал смотреть в окна первого этажа, как печатали на станках газеты. А жил он на Херсонской (Воровского, Театральная)


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