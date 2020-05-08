Як виглядав післявоєнний Кременчук очима московської художниці

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 4 168 Коментарів: 1

Малюнки зображають те, що бачили кременчужани повертаючись у рідні домівки

До 75-річниці визволення Кременчука краєзнавець Євгеній Бергер поділився з «Телеграфом» копіями малюнків, які після звільнення міста зробила художниця з Москви. Тітка Євгенія Оренштейна московська художниця Литвиненко (ім'я на жаль невідоме – ред.) зобразила місто таким, яким його бачили кременчужани після окупації та трьохденних боїв.









Житловий фонд міста було зруйновано на 95%, знищено 93 промислові підприємства, усі культурно-просвітницькі та навчальні заклади, залізницю, електростанцію, міст через Дніпро.











Руїни макаронної фабрики. На цьому місці зараз кондитерська фабрика





Солдати повертаються... Ріг вулиць Соборої та Шевченка





Вхід на територію технікума механізації с/г, зараз ПТУ №26





Руїни будинку Червої армії. В дверному отворі - колишній театр мініатюр (зараз вул Покладова). Зараз на цьому місці будинок торгівлі













Руїни міської типографії "Кремпечать". Зараз сквер ім. Бабаєва з памятником воїну-визволителю





Залишки борошномельні, район теперішнього готелю "Дніпровські зорі"





Руїни клуба ім. К.Маркса, зараз на цьому місці швейна фабрика





Руїни синагоги, зараз район КДЮСШ №2 (вул. Квартальна, 5)





Руїни будинку Червоної армії. Зараз на цьому місці Будинок торгівлі (вул. Соборна)





Руїни житлового кварталу





А життя продовжується... Руїни магазину військторг, колишня вул. Херсонська