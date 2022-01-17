Як не захворіти на грип та що робити, якщо це все ж сталося

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 275

Як не захворіти на грип та що робити, якщо це все ж сталося, розповіла Наталія Каун, лікар-фтизіатр Кобеляцької міської лікарні.

Грип – це високозаразне захворювання з ризиком госпіталізації та навіть смерті, збудником якого є віруси трьох типів: А, В, С. Віруси грипу В і С викликають поодинокі захворювання, вірус типу А найчастіше стає причиною спалахів.

Вірус грипу передається не лише повітряно-крапельним шляхом, а й повітряно-пиловим. Вірусні частинки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час кашлю, чхання та й просто розмови. Осідають на різних поверхнях, звідки з частинками пилу можуть потрапляти у дихальні шляхи оточуючих. Хвора навіть на легку форму грипу людина становить небезпеку для оточення протягом усього періоду прояву симптомів — в середньому приблизно сім днів.

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово, найчастіше це:

підвищення температури тіла до 38°С і вище;

головний біль, біль у м'язах та у горлі;

кашель;

нежить.

Особливо вразливими до інфекції є: діти віком до 5 років; вагітні; люди похилого віку; хворі на діабет, хронічні легеневі та серцево-судинні захворювання.

Найефективнішим засобом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час для введення вакцини – початок осені, разом з тим, щеплення рекомендують робити впродовж всього сезону грипу. Вакцинація посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно, стимулюючи вироблення антитіл до зараження вірусом. Вакцинація не забезпечує 100% захист від грипу, але допомагає знизити наслідки захворювання, зменшує ризик появи ускладнень і запобігає його активному поширенню.

Вчасно зроблене щеплення від грипу допоможе організму правильно реагувати на збудник хвороби і зробить його менш сприйнятливим. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Корисні поради для профілактики грипу

Захворів – сиди вдома! Візьміть лікарняний. Грип швидко передається, тому так званий «трудовий героїзм» лише сприятиме поширенню інфекції. Дотримуйтесь постільного режиму. При перших симптомах захворювання зверніться до лікаря. Уникайте близького контакту з хворим. Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби. Використання маски виправдане лише за умови використання її хворою людиною, якщо поряд здорові. Прикривайте ніс та рот. Під час кашлю та чхання грип розповсюджується особливо швидко. Прикрийте серветкою рот та ніс — це знизить ймовірність передачі інфекції іншим. Мийте руки. Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі. Намагайтеся не торкатися обличчя. На руках дуже багато мікробів. Торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс. Провітрюйте та дезинфікуйте приміщення. Регулярно провітрюйте приміщення, ретельно очищайте та дезинфікуйте поверхні, до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий. Привчіть себе до корисних звичок. Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживно. Насамкінець, слід приділити особливу увагу своєму раціону. Адже саме від харчування залежить робота не тільки шлунково-кишкового тракту, а всього організму, враховуючи імунну систему. Для профілактики застуди та грипу необхідно харчуватися збалансовано. У раціоні повинні бути вуглеводи (каші, зерновий хліб, крупи), клітковина, кисломолочні продукти, білок. Від надто жирної, смаженої їжі та фастфуду слід відмовитися.

І пам’ятайте, що нехтування хворобою або самолікування може призвести до тяжкого перебігу недуги, виникнення ускладнень, що значно погіршує прогноз лікування.