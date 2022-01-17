Як не захворіти на грип та що робити, якщо це все ж сталося, розповіла Наталія Каун, лікар-фтизіатр Кобеляцької міської лікарні.
Грип – це високозаразне захворювання з ризиком госпіталізації та навіть смерті, збудником якого є віруси трьох типів: А, В, С. Віруси грипу В і С викликають поодинокі захворювання, вірус типу А найчастіше стає причиною спалахів.
Вірус грипу передається не лише повітряно-крапельним шляхом, а й повітряно-пиловим. Вірусні частинки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час кашлю, чхання та й просто розмови. Осідають на різних поверхнях, звідки з частинками пилу можуть потрапляти у дихальні шляхи оточуючих. Хвора навіть на легку форму грипу людина становить небезпеку для оточення протягом усього періоду прояву симптомів — в середньому приблизно сім днів.
Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово, найчастіше це:
Особливо вразливими до інфекції є: діти віком до 5 років; вагітні; люди похилого віку; хворі на діабет, хронічні легеневі та серцево-судинні захворювання.
Найефективнішим засобом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час для введення вакцини – початок осені, разом з тим, щеплення рекомендують робити впродовж всього сезону грипу. Вакцинація посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.
Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно, стимулюючи вироблення антитіл до зараження вірусом. Вакцинація не забезпечує 100% захист від грипу, але допомагає знизити наслідки захворювання, зменшує ризик появи ускладнень і запобігає його активному поширенню.
Вчасно зроблене щеплення від грипу допоможе організму правильно реагувати на збудник хвороби і зробить його менш сприйнятливим. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.
І пам’ятайте, що нехтування хворобою або самолікування може призвести до тяжкого перебігу недуги, виникнення ускладнень, що значно погіршує прогноз лікування.
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