Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Вакцинували понад 200 літніх мешканців Полтавщини: перші результати проєкту від МОЗ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 238

 

Це позитивний результат, враховуючи, що за півроку в двох селах щеплення зробили 476 людей

Тиждень тому на Полтавщині стартував пілотний проєкт МОЗ спільно з ГО «Батьки за вакцинацію». Метою проєкту було залучення до вакцинації літніх людей, що мешкають в сільській місцевості. У ньому взяли участь два села Миргородського району – Гаркушинці та Петрівці – з загальною кількістю населення 2180 людей, з яких до проєкту було вакциновано 22%.

Якщо ти не йдеш вакцинуватися, бригада приїде до тебе: пілотний проєкт МОЗ стартував на Полтавщині

Дві інформаційні бригади у складі волонтерів і медиків проводили роз’яснювальну роботу серед мешканців і в організованих колективах, щодня змінювали локації, де кожен мешканець міг отримати відповіді на свої питання щодо вакцинації та, власне, щепитися.

Результати першого тижня досить непогані: за цей час вакцинувалися понад 200 осіб. Це позитивний результат, враховуючи, що за півроку в двох селах було вакциновано 476 жителів. Декого щеплювали вдома, багато осіб виявили бажання вакцинуватися на ярмарку чи в місцевій амбулаторії.

Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак повідомив, що подібні акції й надалі проводитимуть в області.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: щеплення вакцинація COVID-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх