Вакцинували понад 200 літніх мешканців Полтавщини: перші результати проєкту від МОЗ

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Це позитивний результат, враховуючи, що за півроку в двох селах щеплення зробили 476 людей

Тиждень тому на Полтавщині стартував пілотний проєкт МОЗ спільно з ГО «Батьки за вакцинацію». Метою проєкту було залучення до вакцинації літніх людей, що мешкають в сільській місцевості. У ньому взяли участь два села Миргородського району – Гаркушинці та Петрівці – з загальною кількістю населення 2180 людей, з яких до проєкту було вакциновано 22%.

Дві інформаційні бригади у складі волонтерів і медиків проводили роз’яснювальну роботу серед мешканців і в організованих колективах, щодня змінювали локації, де кожен мешканець міг отримати відповіді на свої питання щодо вакцинації та, власне, щепитися.

Результати першого тижня досить непогані: за цей час вакцинувалися понад 200 осіб. Це позитивний результат, враховуючи, що за півроку в двох селах було вакциновано 476 жителів. Декого щеплювали вдома, багато осіб виявили бажання вакцинуватися на ярмарку чи в місцевій амбулаторії.

Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак повідомив, що подібні акції й надалі проводитимуть в області.